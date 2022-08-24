День Незалежності України в Маріуполі у 2021 році

У Львові центр підтримки переселенців «Я – Маріуполь» відкрив виставку фотографій про те, як у Маріуполі минулоріч святкували День прапора та День Незалежності України. Про це повідомляє ЛМР.

Виставкою, що відбулась поруч з Львівським муніципальним мистецьким центром, організатори хотіли нагадати маріупольцям, що їх рідне місто – це була, є і буде Україна.

На представлених фото можна побачити Маріуполь у 2021 році. Експозицію відвідав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та мер Львова Андрій Садовий. Водночас зі Львовом такі ж фотовиставки відкрились і в інших міста України, в яких є центри «Я – Маріуполь».

Як зазначили організатори, мета виставки – показати українцям, що Маріуполь є українським патріотичним містом, та нагадати маріупольцям, що їхнє місто обов’язково деокупують та відновлять.