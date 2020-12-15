«Жодні фальшиві демократи не можуть заборонити мені приїздити туди, де я народився».

Фільм про видатного театрального художника презентують 18 грудня

У Львові покажуть документальний фільм про львівського художника Мирона Кипріяна, який здійснив близько 300 постановок на українській та світовій драматичних сценах.

«Кипріян – мабуть мій перший герой, якого не хочеться ідеалізувати. Знайомлячись з ним, розумієш висоту його таланту, але усвідомлюєш складність особистості. Аристократичне (буржуазне) походження, зв’язки закордоном (неблагонадійність), гомосексуальність про які знали оточуючі, на мою думку, дуже звужували межі його свободи. Мені він видався конфліктним, вимогливим, самотнім. Його шалена працездатність, обізнаність, обдарованість та гордість були драйверами плідної творчості», – розповідає авторка фільму, ведуча UA: Суспільне Дарія Гірна.

Фільм про видатного театрального художника презентують у межах проекту «СценоГРАФ» 18 грудня о 16:00. Переглянути фільм можна в Галереї Сценографії, що на вул. Городоцькій, 36. Вхід вільний.

Мирон Кипріян народився 1930 року у Винниках. У театрі імені Марії Заньковецької працював із 1967 року, де поставив кілька сотень вистав. Помер Мирон Кипріян 28 листопада 2019 року у віці 89 років.