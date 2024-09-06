Василю Флуду було 64 роки

У Львові ввечері 5 вересня помер художник Василь Флуд. Йому було 64 роки. Про це повідомили у коледжі імені Івана Труша, де Василь Флуд викладав на кафедрі обробці дерева.

Василь Флуд народився 1 січня 1960 року, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва (зараз – коледж декоративного та ужиткового мистецтва) та у 1987 році Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (зараз – Львівська академія мистецтв). Займався дизайном інтер’єру та меблів.

Василь Флуд викладав у коледжі імені Івана Труша. Він є учасником багатьох персональних та групових виставок.

Ідеал естетики для Василя Флуда – стилі функціоналізм та мінімалізм, йому імпонувала їх логічна доцільність. Найбільше Василь любив проектувати стільці – конструктивно дуже «вдячну» річ, де є простір для фантазій, кожен предмет інтер’єру, байдуже, шафа чи стіл його авторства у комплекті з функціональністю та якістю виконання отримує «власне обличчя і характер».

Лише 5 вересня завершилась його персональна виставка у Музеї ідей, де як раз були представлені крісла, що поєднують функціональність меблів та виразність модерної скульптури.

Прощання з художником відбудеться 6 вересня о 18:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя (вул. Пекарська, 52).