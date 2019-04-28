На 90-му році життя померла учасниця відомого львівського тріо «Сестри Байко» Даниїла Байко

Даниїла Байко

У п’ятницю, 26 квітня, у Львові на 90-му році життя померла учасниця відомого у 1950-1970 роках тріо «Сестри Байко» Даниїла Байко. Поховають Даниїлу Байко у вівторок, 30 квітня. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив композитор Юрій Саєнко.

«Сьогодні відійшла у вічність Даниїла Байко. Вічна пам'ять», – написав Юрій Саєнко.

За інформацією сайту Ukrmusik.org, Даниїла Байко народилася 20 серпня 1929 року в селі Яблоніца (Жешувське воєводство, територія Польщі). У 1958 році закінчила Львівську консерваторію. Була солісткою Львівської філармонії. Згодом викладала у Львівському педагогічному училищі.

З 1953 року Даниїла разом із сестрами Марією та Ніною співала у тріо «Сестри Байко». Основу репертуару тріо «Сестри Байко» складали лемківські пісні та твори відомих українських композиторів Станіслава Людкевича, Ярослава Ярославенка, Богдана Дрималика, Миколи Колесси, Анатолія Кос-Анатольського, Івана Майчика.

Цей колектив був популярним впродовж 30 років. «Сестри Байко» гастролювали у Чехословаччині, Німеччині, Бельгії, Канаді та США.

За виконання народних лемківських пісень на VI Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Москві у 1957 тріо зі Львова нагородили Золотою медаллю і дипломом І ступеня. У 1976 році «Сестри Байко» отримали Шевченківську премію. У 1979 році сестри Даниїла, Марія та Ніна Байко стали народними артистками УРСР.

Як повідомив Юрій Саєнко, заупокійне богослужіння за Даниїлою Байко відбудеться у понеділок, 29 квітня, о 18:00 у церкві Климентія Шептицього (вул. Кривоноса, 1). Чин похорону розпочнеться о 12:00 у вівторок, 30 квітня.