Це перша експозиція у музеї із початку повномасштабного вторгнення

У національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького уперше показали відреставровану ікону святого Миколая XVI ст., що походить із Яворівського району Львівщини. Представлена пам’ятка стала першою експозицією, яку виставили і музеї з початку повномасштабної війни, адже музей усі експонати перемістив у сховища.

Як розповіли у ЛКП «Бюро спадщини», відреставрована ікона походить із церкви Святого Даниїла Стовпника в селі Макунів Яворівського району Львівщини. Ікона належить до раритетів у музейній збірці, що зберігаються у фондах понад століття і ніколи не були експоновані.

Ікона святого Миколая, датована 16-м століттям

За словами директора музею Ігоря Кожана, із реставрацією ікони допомогла меценатка Христина Цурковська, яка відібрала її на реставрацію у пам’ять про свого чоловіка, канадійсько-українського підприємця, мецената низки культурно-мистецьких проектів в Україні Миколи Мороза (1945-2021).

«Художниця-реставраторка вищої кваліфікаційної категорії відділу реставрації предметів темперного малярства музею Ліда Сойка близько 6 місяців працювала над реставрацією ікони. Вона підтверджує, що обрана ікона за своїми мистецькими характеристиками, мабуть, одна із найдовершеніших серед низки робіт цього періоду: досконала мистецька фігура за пропорціями, легкий поворот Миколая з опорою на одну ногу, живий образ, але водночас в стриманому русі. Колорит ікони дуже ніжний і вишуканий, і її обов’язково потрібно розглядати зблизька», – розповіла завідувачка відділу давньоукраїнського мистецтва Музею Марія Гелитович.

Твір представляє класичний іконографічний зразок образу святого Миколая в українському іконописі XVI ст. Унікальний елемент ікони – Миколай стоїть в травах, які частково заступають фелони святого.

Фрагменти ікони святого Миколая, датованої 16-м ст. (фото ЛКП "Бюро спадщини")

Після перемоги ікона обов’язково ввійде в постійну експозицію музею, бо це один з найкращих образів святого Миколая у вітчизняному живописі, кажуть у музеї.