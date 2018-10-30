У Львові презентували третій фільм із аудіодискрипцією проекту «Кіно для незрячих»

У вівторок, 30 жовтня, у приміщенні камерної сцени театру ім. Марії Заньковецької влаштували показ для незрячих. Людям із вадами зору презентували вже третій за цей рік фільм із аудіодискрипцією – спеціальним коментарем, який дозволяє їм повноцінно сприймати кіно.

Цього разу незрячі зібрались на показ художньої стрічки Миколи Іллєнка «Той, хто пройшов крізь вогонь».

Незмінною авторкою та дикторкою аудіодискрипції є акторка театру ім. Марії Заньковецької Олександра Бонковська. Вона зізналася, що для того, щоби написати коментар, потрібно кілька разів переглянути фільм і зрозуміти, чи його сприймуть незрячі.

«Зайвими деталями стрічку не треба завантажувати. Звісно, якщо є можливість, то можна розповісти про те, якими є персонажі фільмів, чи красива героїня певної стрічки, у що одягнена та яку зачіску носить. До кожного фільму підхід індивідуальний», – розповіла Олександра Бонковська.

Далі записані коментарі треба вставити поміж авторським текстом. Інколи буває непросто, адже дискрипція може «перебити» слова акторів. Над фільмом «Той, хто пройшов крізь вогонь» працювали майже два місяці.

Переглянути стрічку прийшли понад півтори сотні відвідувачів, половина з яких – незрячі. Серед відвідувачів – 37-річна Оксана Каплан, яка на подібний показ прийшла вперше.

«Завдяки аудіодискрипції я можу розуміти, що відбувається. Це фільм про двох молодих людей, які зустрілися й між ними спалахнула іскра кохання», – каже жінка.

До показу стрічки «Той, хто пройшов крізь вогонь», цьогоріч незрячі змогли переглянути «Червоного» та «Гніздо горлиці». Загалом із 2013 року створено десяток фільмів, які супроводжують спеціальні коментарі.

«Кінокартини для тих, хто не бачить, ми адаптовуємо з 2013 року. Окрім цьогорічних, у списку – «Поводир», «Щоденник пам'яті», три фільми зі серії Discovery. Решта – понад півсотні – мультиплікаційні фільми з аудіодискрипцією», – зазначила авторка проекту «Кіно для незрячих» Оксана Потимко.

До слова, до кінця цього року людям із вадами зору мають показати ще стрічки «Стрімголов» та «Іван Сила». А вже у 2019 році для них готуватимуть аудіодискрипцію ще кількох фільмів.

Нагадаємо, фільм «DZIDZIO Перший Раз» зробили доступним для незрячих і нечуючих людей. Для людей з інвалідністю створили версії з субтитрами та спеціальним аудіокоментарем.