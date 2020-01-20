У Львові проведуть безкоштовні заняття з психотерапії

«Є патерни поведінки українців, які не дають нам розвиватися».

У Львові з 5 лютого розпочнеться цикл лекцій про ментальне здоров’я «Психотерапія для міста». Про це повідомили організатори заходу.

Упродовж 10 публічних зустрічей психолог Володимир Станчишин розповідатиме про різні аспекти психічного здоров’я. Він говоритиме на теми, що часто є табуйованими в українському суспільстві: про фактори, що впливають на самооцінку, пережиття втрати близької людини, співжиття із людьми похилого віку, панічних атак і домашнього насильства.

Організатори кажуть, що головна мета проекту «Психотерапія для міста» – пояснити, чому люди є різними, що саме впливає на формування особистості, з яких причин у когось краще розвинуті одні риси, а у інших – інші.

Фінансову підтримку проекту «Психотерапія для міста» надає швейцарсько-український проект «Mental Health for Ukraine». Крім цього, частину коштів вдалося зібрати під час благодійного розпродажу NO DRAMA CHARITY, який Освітній центр з прав людини у Львові влаштував у вересні минулого року.

Лекції відбуватимуться за таким розкладом:

Лекції відбуватимуться щосереди на великій сцені Львівського академічного драматичного театру імені Лесі Українки (вул. Городоцька, 36). Початок – о 19:00. Вхід вільний для всіх охочих.

Такий захід у Львові пройде у Львові вдруге, перший сезон проекту «Психотерапія для міста» відбувся у січні-березні минулого року. Відео з лекцій можна переглянути на офіційному каналі Центру в YouTube. Контакт для преси: Володимир Бєглов +380937048174; [email protected]