У суботу, 19 вересня, вже п’ятий рік поспіль відбувся «Балатон Фест». Це фестиваль, який проводять на стадіоні, що на вулиці Лінкольна. Відвідувачі брали участь у спортивний подіях, слухали майстер-класи, лекції та святковий концерт. А перед завершенням організатори розігрували призи.

«Цей фест ми називаємо "добросусідське свято на районі". Тому що ми сюди запрошуємо наших сусідів з довколишніх будинків. Для того, щоб люди бачили, з ким вони живуть. Тому що дуже часто ми живемо в великих багатоповерхівках, не знаючи навіть, хто є сусідом навпроти», – пояснює концепцію фестивалю співорганізаторка «Балатон Фесту» Ірина Панчишин.

На свято завітали кілька сотень львів’ян. Вони з 10:00 і до 19:00 слухали живі виступи юних артистів з місцевих музичних шкіл, дізнавалися про щось нове на тематичних майстер-класах та навіть вивчали основи баскетболу чи стрільби з лука. А так як фестиваль «добросусідський» — усе проводили місцеві керівники різноманітних гуртків.

Ювілейний фестиваль відвідали кілька сотень львів'ян (фото ЛМР)

«Ми провели вже танцювальний флешмоб. А зараз пропонуємо майстер-клас з виготовлення масок звірят. Бо в нас сьогодні тематика «Animal party», – розповідає власниця дитячого центру Оксана Бучко.

«Діти наглядно можуть подивитися, а тренер може показати, як виконувати різні елементи баскетболу. І, можливо, дитина захоче і прийде на тренування, і почне займатися спортом. Це дуже добре, я вважаю», – додає тренер з баскетболу Василь Поляков.

Перед завершенням «Балатон Фесту» його відвідувачі мали змогу виграти різноманітні призи.

«Ми недавно прийшли, але дуже сподобалося. Ми тут кожного року, так що нам супер! Дитина задоволена бігає, веселиться і трошки капризує», – каже відвідувачка «Балатон Фесту» Вікторія.

«Приємно відпочити у вихідний день, адже не часто такі фестивалі проводяться в нашому районі.

Думаю, що це позитивно для всіх, аже є можливість виступити на сцені, поспівати, потанцювати», – додає Антон, який прийшов на «Балатон Фест» разом з сім'єю.

На «Балатон Фест» завітав міський голова Львова Андрій Садовий. Зі сцени він розповів про майбутній фестиваль.

«Ми анонсуємо, що наступний шостий вже буде в оновленому реставрованому парку "Замарстинівський" з кораблем усередині», – запевнив міський голова Львова Андрій Садовий.