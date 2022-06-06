З 10 травня у Львові відновило свою діяльність ОТМО

Це багатопрофільний заклад вищої акредитаційної категорії, відділення та філії якого знаходились у багатьох містах Донецької області: Краматорську, Слов’янську, Бахмуті, Мирнограді та Великій Новосілці.

Персонал підприємства налічував більше 700 фахівців, серед яких міські та обласні експерти, члени Європейських та Українських асоціацій, кандидати та доктори медичних наук, асистенти та викладачі Донецького національного медичного університету.

До початку війни до складу «Обласного територіального медичного об’єднання м. Краматорськ» (далі – ОТМО) входили чотири медичні центри: Медичний центр сучасної онкології, Медичний центр серцево-судинної та ендоваскулярної хірургії, Медичний центр нефрології та діалізу, а також Діагностичний центр.

ОТМО було одним з найбільших закладів охорони здоров’я Донецької області. Відділення мали сучасне обладнання та злагоджені лікарські команди. Після початку активних бойових дій на території області було прийнято рішення щодо збереження високовартісної техніки. Значна частина обладнання та персонального складу ОТМО була переміщена до Львівської області. За сприяння департаментів охорони здоров’я Донецької та Львівської облдержадміністрацій, а також голови наглядової ради мережі приватних медичних центрів «Родина» Ханика Андрія Ярославовича колективу ОТМО вдалось розпочати роботу в Західному регіоні.

Безперечно, відновити діяльність в попередньому масштабі відразу дуже складно. Процес запуску поступовий та повільний, але керівництво ОТМО прикладає максимум зусиль для збереження потенціалу закладу. В першу чергу, відновлює роботу Медичний центр сучасної онкології. Наразі онкологічні пацієнти можуть згідно з програмою медичних гарантій отримати консультацію та пройти лікування під наглядом досвідчених лікарів: онкохірургів, онкогінекологів, мамологів та хіміотерапевтів. Також можна пройти ультразвукові та ендоскопічні дослідження.

Директор КНП «ОТМО м.Краматорськ» Олександр Гейко прокоментував найчастіші питання громадян.

– Що означає отримати лікування згідно з програмою медичних гарантій?

– КНП «ОТМО м. Краматорськ» має договір про співпрацю з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ). Договір укладається за відповідними пакетами, наприклад, Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах. В пакеті викладені умови лікування та перелік послуг, які заклад може надати безкоштовно. Саме ці послуги і оплачує держава, що є основою програми медичних гарантій.

– Які умови надання безоплатних послуг?

– Безоплатні послуги в межах відповідного пакету НСЗУ надаються громадянам України, які мають електронне направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Виключеннями є ендоскопічні дослідження – для колоноскопії, бронхоскопії та ФГДС є вікові обмеження.

– Чи необхідно пацієнтові самостійно купувати ліки?

– Згідно з умовами договору з НСЗУ, підприємство закуповує лікарські засоби, які є в Національному переліку. Також заклад отримує препарати для лікування онкохворих методом централізованих поставок, тобто ліки закуповує Міністерство охорони здоров’я та розподіляє їх.

–Чи має значення місце проживання чи реєстрації пацієнта?

– Ні. ОТМО обслуговує пацієнтів з будь-якого регіону. Наразі, вже отримують курси хіміотерапії пацієнти зі Львівщини. 19 травня було зроблено першу операцію в межах програми медичних гарантій. Безоплатну допомогу отримала внутрішньо переміщена особа з м. Барвінкове Харківської області.

– Які саме лікарі переїхали до Львова?

– Прийом онкохворих здійснюють досвідчені лікарі, більшість з яких працює за фахом понад 20 років. Є провідні фахівці, є кандидати медичних наук. До персонального складу Медичного центру входять онкохірурги, онкогінекологи, мамологи, хіміотерапевти, ендоскопісти та лікарі УЗД.

– За якою адресою зараз приймають лікарі ОТМО?

– Прийом пацієнтів відбувається за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького 11-15. Орієнтир – Медичний центр «Родина».

Вичерпну інформацію можна отримати за телефоном call-центру +380502903430 або +380502903408. Також більше можна дізнатись на сторінках у фейсбук та інстаграм.