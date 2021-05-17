У Львівській галереї мистецтв, у Палаці Лозинського, триває виставка львівського художника Євгена Равського «Від міфу до міфу».

Це масштабна експозиція об’єднала твори художника за тридцять років, від 90-х років минулого століття до теперішнього часу.

Стилістично різні роботи, графіка та живопис, об’єднані тематично: античні та біблійні міфи.

На виставці представлена серія «Люди та крила» з першої персональної виставки художника у Львові. Також можемо побачити великі живописні та графічні роботи неосецесійного періоду, героями котрих є Заратустра, Даліла, Самсон.

Інші боги та герої представлені у серії «Іліада». Равський – художник, що працює у стилі «нових старих майстрів», зі «старих» слідуючи за світлотіньовими експериментами насамперед Караваджо, він обирає тлом для античних міфів. Замість мечів античні герої зайняті вуличними боями, а в їх образах не важко впізнати львівських митців.

Роботи художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Музеї сучасного образотворчого мистецтва, у приватних колекціях України, США, Норвегії, Німеччини, Польщі, Росії, Естонії та Нідерландів.

Виставка триватиме до 13 червня.



Фото Катерини Сліпченко