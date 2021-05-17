У Львівській галереї мистецтв, у Палаці Лозинського, триває виставка львівського художника Євгена Равського «Від міфу до міфу».
Це масштабна експозиція об’єднала твори художника за тридцять років, від 90-х років минулого століття до теперішнього часу.
Стилістично різні роботи, графіка та живопис, об’єднані тематично: античні та біблійні міфи.
На виставці представлена серія «Люди та крила» з першої персональної виставки художника у Львові. Також можемо побачити великі живописні та графічні роботи неосецесійного періоду, героями котрих є Заратустра, Даліла, Самсон.
Роботи художника зберігаються у Львівській галереї мистецтв, Музеї сучасного образотворчого мистецтва, у приватних колекціях України, США, Норвегії, Німеччини, Польщі, Росії, Естонії та Нідерландів.
Виставка триватиме до 13 червня.
Фото Катерини Сліпченко