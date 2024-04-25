«Пентхаус колекціонера в будинку Векслера» є новим простом «Я Галереї»

З 26 до 28 квітня у Львові відбуватиметься другий «Галерейний вікенд». Понад двадцять музеїв та галерей запропонують вдвідувачам виставки, лекції та екскурсії. Про це повідомила прес-служба ЛМР.

Авторські та кураторські екскурсії, майстер-класи, лекції та дискусії запропонують численні мистецькі локації. Навіть виствкою Ver Sacrum («Весна священна») відкриється новий галерейний простір «Я Галерея Пентхаус».

Також однією з центральних подій стане «Ніч галерей»: у суботу артпростори будуть працювати до 22:00.

Вперше «Галерейний вікенд» відбувся у квітні 2023 року з ініціативи Асоціації галеристів України.

«Нашою ціллю є урізноманітнити культурне дозвілля містян та гостей міста, запросити їх до галерей і зробити це спеціальною насиченою програмою, що включатиме екскурсії, лекції, рисункові сесії, зустрічі з митцями і художниками та інше. Спеціальною подією буде "Ніч галерей", коли двері закладів будуть відчинені для відвідувачі допізна», – пояснила засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів Марта Троцюк.

«Цільова аудиторія – це містяни. По-перше, це культурно орієнтована тусовка, молоді люди, які розвиваються. І туристи. Іноді люди, які у своєму місці не цікавляться мистецтвом, приїжджаючи до Львова ходять на виставки. Розширення аудиторії є однією з цілей, яку ми ставимо перед собою. Навіть якщо люди не ходитимуть по галереях протягом року, хоча б один вікенд чи одну ніч вони можуть присвятити такому заняттю. Принаймні це дасть їм можливість дізнатися, які в нас є галереї», – додав засновник «Я Галереї» Павло Гудімов.

Серед учасників:

музей ім. Андрея Шептицького,

артцентр «Дзиґа»,

галерея «Зелена канапа»,

«Я Галерея»,

«Я Галерея Пентхаус»,

галерея «Iconart»,

арт-салон «Велес»,

«Арт галерея мадам Пальмгрен», галерея «Львівський Дім Мистецтв»,

галерея «Світло»,

Gallery 101 (віртуальна галерея),

галерея «Shum»,

галерея-рамарня «Цмок»,

центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»,

Jam Factory Art Center,

«Дім Франка»,

центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа»,

галерея «Intellias Art Point»,

галерея «БандеРоль».

Також відвідувачі можуть скористатися Lviv Art Guide – безкоштовним путівником мистецькими локаціями Львова. Його можна отримати у Центрі туристичної інформації на пл. Ринок, 1.