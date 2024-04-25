У Львові вдруге пройде «Галерейний вікенд»
У програмі також «Ніч галерей»
З 26 до 28 квітня у Львові відбуватиметься другий «Галерейний вікенд». Понад двадцять музеїв та галерей запропонують вдвідувачам виставки, лекції та екскурсії. Про це повідомила прес-служба ЛМР.
Авторські та кураторські екскурсії, майстер-класи, лекції та дискусії запропонують численні мистецькі локації. Навіть виствкою Ver Sacrum («Весна священна») відкриється новий галерейний простір «Я Галерея Пентхаус».
Також однією з центральних подій стане «Ніч галерей»: у суботу артпростори будуть працювати до 22:00.
Вперше «Галерейний вікенд» відбувся у квітні 2023 року з ініціативи Асоціації галеристів України.
«Нашою ціллю є урізноманітнити культурне дозвілля містян та гостей міста, запросити їх до галерей і зробити це спеціальною насиченою програмою, що включатиме екскурсії, лекції, рисункові сесії, зустрічі з митцями і художниками та інше. Спеціальною подією буде "Ніч галерей", коли двері закладів будуть відчинені для відвідувачі допізна», – пояснила засновниця Gallery 101 та голова Асоціації галеристів Марта Троцюк.
«Цільова аудиторія – це містяни. По-перше, це культурно орієнтована тусовка, молоді люди, які розвиваються. І туристи. Іноді люди, які у своєму місці не цікавляться мистецтвом, приїжджаючи до Львова ходять на виставки. Розширення аудиторії є однією з цілей, яку ми ставимо перед собою. Навіть якщо люди не ходитимуть по галереях протягом року, хоча б один вікенд чи одну ніч вони можуть присвятити такому заняттю. Принаймні це дасть їм можливість дізнатися, які в нас є галереї», – додав засновник «Я Галереї» Павло Гудімов.
Серед учасників:
- музей ім. Андрея Шептицького,
- артцентр «Дзиґа»,
- галерея «Зелена канапа»,
- «Я Галерея»,
- «Я Галерея Пентхаус»,
- галерея «Iconart»,
- арт-салон «Велес»,
- «Арт галерея мадам Пальмгрен», галерея «Львівський Дім Мистецтв»,
- галерея «Світло»,
- Gallery 101 (віртуальна галерея),
- галерея «Shum»,
- галерея-рамарня «Цмок»,
- центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»,
- Jam Factory Art Center,
- «Дім Франка»,
- центр архітектури, дизайну та урбаністики «Порохова вежа»,
- галерея «Intellias Art Point»,
- галерея «БандеРоль».
Також відвідувачі можуть скористатися Lviv Art Guide – безкоштовним путівником мистецькими локаціями Львова. Його можна отримати у Центрі туристичної інформації на пл. Ринок, 1.