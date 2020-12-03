Програма фестивалю містить два концертних дні за участі музикантів із Польщі, США, Нігерії та України

Із 4 до 6 грудня у Львові пройде ХХ фестиваль фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. Цього року фестиваль проходить під гасном «Двадцятий і живий!». Цього року відвідати концерти можна безкоштовно, пройшовши попередню реєстрацію.

Програма фестивалю містить два концертних дні за участі музикантів із Польщі, США, Нігерії та України, а також – окремий день для навчання та близького знайомства із джазовою музикою для школярів і студентства.

Програма фестивалю:

П'ятниця, 4 грудня

17:00 Відкритий урок джазу для школярів та усіх охочих від Тома Луголообі та Юлії Швед

КМЦ «Супутник»

18:00 Концерт-майстер-клас від Львівська Школа Джазу

З нагоди початку ювілейного фестивалю Джаз Без: Львівська Школа Джазу презентує програму студентів і випускників. Львівська Школа Джазу — це перша та єдина музична школа у Львові для усіх охочих навчитися грати джаз та сучасну музику. Керівником та ідейним натхненником є відомий український барабанщик та композитор Ігор Гнидин.

LV Cafe jazz club

Субота, 5 грудня

19:00 Ukraine-Polish Special Jazz Ensemble «Starship» (PL/UA)

Maciek Kadziela – саксофон

Marek Kadziela – гітара

Igor Zakus – бас

Adam Zagorski – барабани

Ukraine-Polish Special Jazz Ensemble — це колаборація музикантів української і польської джазових сцен. Пограма під назвою Starship складається з авторських творів учасників проекту. Кожен з музикантів є бенд-лідером та композитором і приніс в проект кілька своїх творів.

Ray Brown jr & друзі з Одеси (USA/UA)

Ray Brown jr - вокал

Олексій Петухова - клавішні

Максим Кондратьєв - контрабас

Андрій Гончаров – барабани

Рей Браун – син видатної співачки Елли Фітцджеральд та легендарного басиста Рея Брауна, він виріс у Лос-Анджелесі, в домі, де бували Луї Армстронг, Френк Сінатра та інші. Рей Браун, різноплановий музикант, не вперше відвідає Львів. Цього разу він з’явиться у супроводі тріо Олексія Пєтухова, відомого одеського джазового піаніста.

Ennio Event Square

14:00 Майстер-клас гри на гітарі для студентів Львівської Національної Музичної Академії від Ігора Закуса та Марека і Мацєя Кадзєли.

Ігор Закус (бас-гітарист, композитор, викладач, засновник проекту Jazz Kolo) народився і виріс в місті Червонограді, Львівської області. Закінчив Львівське музичне училище та консерваторію по класу гобоя. Паралельно займався бас-гітарою, і саме вона стала для нього головною. Ігор справедливо вважаеться одным из найкращих бас-гітаристив Україні. Стилі, в яких працює Ігор – jazz, funk, fusion, рор.

Цього року «Джаз Без» вдруге відбудеться без свого засновника Маркіяна Іващишина. Але Маркіян встиг зробити так багато, що навіть у 2020 році на фестиваль приїздять (і ще приїдуть) ті музиканти, яких запросив особисто Марек Іващишин. До прикладу, цьогоріч це будуть викладачі, композитори і виконавці джазу з польського міста Лодзь – брати Марек і Мацєй Кадзєли.

20:00 Джем-сейшн за участю дуету Ольги Баландюх (Olvia) та Христина Федорняк

Ольга Баландюх відома під сценічним псевдонімом Olvia. Учасниця цьогорічного «Голосу країни» та володарка унікального контрально уже випустали два сингли та взяла участь в опері «Україна – Terra Incjgnita».

LV Cafe jazz club

Неділя, 6 грудня

19:00 Andrey Chmut Band (UA/NG)

Андрій Чмут – саксофон

Tobi Medic - барабани

George Iweze - бас

Микита Наконечний - гітара

Руслан Болатов - клавішні

Udongwo Anyanya - вокал

Сергій Чепурний - звук

Лідер україно-нігерійського гурту Андрій Чмут – український саксофоніст, композитор і продюсер. Андрій працював з безліччю відомих зарубіжних та українських музикантів, серед яких Джамала, Тіна Кароль, Валерій Степанов, Боб Джеймс, Ерік Мур, Хуліо Іглесіас-молодший, Тейлор МакФеррін та багато інших артистів. Композиція Moving Forward, записана спільно з американським джазовим клавішником і продюсером Бобом Джеймсом, стала топовою композицією на американському радіо-гіганті Sirius XM і протрималася понад рік в ротації.

Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project

Rafal Sarnecki – гітара

Michal Jaros - контрабас

Ігор Гнидин - барабани

Анастасія Літвінюк - фортепіано

Це українсько-польський проект за участі відомих львівськіх музикатів Ігоря Гнидина та Анастасії Літвінюк, засновників гурту ShockolaD та інших проектів. Також вони є постійними учасниками фестивалю«Jazz bez». Ігор Гнидин – переможець всеукраїнського конкурсу V-Drums 2010-2011. Один із фундаторів джазової кафедри ЛНМА ім. М.Лисенка та Львівської школи джазу. Анастасія Літвінюк – викладачка кафедри джазу ЛНМА та Львівської школи джазу. Брала участь у міжнародних джазових майстеркласах в м. Краків, де навчалась у Йоахіма Менцеля. У 2010 р. започаткувала власний проект «Litvinyuk Acoustic Jazz». Активна учасниця джазових проектів з українськими, польськими та американськими музикантами.

Ennio Event Square