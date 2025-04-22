З 25 до 27 квітня двадцять мистецьких локацій Львова запрошують глядачів на галерейний вікенд. Програма включає авторські та кураторські екскурсії, майстер-класи, відкриття виставок, лекції, перфоманси, вечірки, аукціон, концерти тощо. Традиційно родзинкою програми стане «Ніч галерей», яка пройде 27 квітня, у неділю, тоді артпростори організують заходи ввечері, поза звичним графіком.

Цього року разом із Галерейним Вікендом також відбудеться Арт Форум Україна (24-25 квітня), що збере професіоналів мистецької сфери для обміну досвідом, стратегування та налагодження взаємодії.

З нагоди події випущено оновлену версію Lviv Art Guide, друкованого путівника, що допоможе орієнтуватись у мистецьких локаціях Львова.

У події беруть участь:

Артцентр «Дзиґа»

Галерея «Зелена канапа»

Я Галерея і Я Галерея Пентхаус

Арт салон «Велес»

Артгалерея мадам Пальмгрен

PM Gallery

Gallery 101

Галерея Shum

Галерея «Світло»

Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»

Jam Factory Art Center

Intellias Art Point

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім.Климентія Шептицького

Галерея ZAG

Галерея Berliner Strasse

Музей Патика

Мистецька Бібліотека

Галерея Львівського органного залу

Муніципальний мистецький центр/ Центр міської мобільності

25 квітня, п'ятниця

12:00 – Відкриття виставкового проєкту «Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка

Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»

Проєкт виростає з логіки, точності та мінімалізму, однак не відкидає чуттєвість. Навпаки — він пропонує новий спосіб сприйняття, де розум і відчуття взаємодіють на рівних. Тамара Грідяєва працює з простором як із системою координат, де глядач може сам змінювати конфігурацію об’єктів. Назар Симотюк поєднує математичні структури з візуальними імпульсами — кольоровими ритмами, рельєфами й фактурами. Обидва художники звертаються до спадку супрематизму, конструктивізму та мінімалізму, переосмислюючи ці традиції в сучасному ключі.

13:00 – Медіаторська екскурсія виставкою «Beyond the silence» (на головному фото).

Jam Factory Art Center.

В експозиції представлені проєкти фотографів з України, Казахстану, Мексики, Нігерії та М’янми. Також у виставці взяли участь четверо авторів, що представляють Magnum. Наскрізною темою майже усіх робіт є насильство, як явне, так і приховане. 12 історій від 12 фотографів(-ок) розкривають такі теми як «Територія», «Боротьба та/чи адаптація», «Викрадення людей» та «Цензура». Кожна тема представлена трьома проєктами.

14:00 – Авторська екскурсія Віталія Свища виставкою «Переосмислення».

Галерея Органного залу.

Це спроба побачити не лише саму реальність, а її відображення у нашій свідомості. Ми живемо в час, коли істина здається плинною, а межа між тим, що є, і тим, що нам здається, все більше розмивається. Кожна робота – це маленький експеримент, що змушує зупинитися й подивитись на себе і світ під іншим кутом. Це не про пошук остаточних відповідей, а про вміння ставити правильні питання. У цьому переосмисленні є місце для доброти – до себе, до інших, до ідеї, що ми завжди можемо змінюватися, творити й знаходити сенс навіть там, де здається, його вже немає.

15:00 – Розмова «Межі» Юрій Іздрик, Влодко Кауфман. Модератор: Богдан Шумилович

Артцентр Дзиґа

Митці розмовлятимуть про «межі в творчості про межі бажань, пошуків і залежності про межі вседозволеності та існування табу про межі розуміння можливості про творчість безмежності».

16:00 – 17:00 – Авторська екскурсія Петра Грицюка проєктом «Уривки мого мультика»

PM Gallery

Митець ділиться: «Частина образів — це спогади про моє дитинство, друзів, які залишили глибокий слід у моїй пам’яті. Це моменти безтурботних, яскравих часів, коли світ здавався насиченим, легким і барвистим. В умовах війни ці згадки набули нового значення, стали ще яскравішими, і з’явилося бажання перенести їх на полотна та нержавіючу сталь. Я намагався передати не лише зовнішні прояви, а й відчуття тих моментів, щоб кожен образ міг взаємодіяти з глядачем через емоції та асоціації. Тепер мої картини — як альбом спогадів, у якому кожен образ знаходить своє відображення у власних відтінках, а кожен штрих несе частину моєї історії. Я хотів відтворити моменти фантазійної дитячої простоти, коли світ здавався магічним і нескінченно відкритим для нових можливостей».

17:00 – Екскурсія простором та експозицією про сто років нідерландської урбаністики.

Центр міської мобільності

18:00 – Полароїдна вечірка (міні виставка + вініл + вино + спілкування) на честь дня народження найбільш культової Polaroid камери SX-70.

Berliner Strasse Gallery

19:00 – Кураторська екскурсія виставкою Pontus Euxinus.

Галерея «Світло»

Персональна виставка одеського митця Стаса Жалобнюка присвячена Чорному морю і другій річниці загибелі Дмитра Пащука, засновника галереї «Світло». Pontus Euxinus ‒ роздуми про красу, біль, страждання, тіло, хліб та війну, смерть і життя. Дмитро Пащук був старшим матросом, боровся за незалежність України і загинув на Херсонському напрямку.

26 квітня, субота

13:00 – Art Walk. Екскурсія галереями Львова від Марти Троцюк, засновниці Gallery 101.

Зустріч біля входу у Ратушу.

14:00 – Екскурсія просторами Муніципального мистецького центру

Муніципальний мистецький центр

15:00 – Авторська екскурсія Павла Фулея.

Intellias Art Point

Виставка «Коли розквітає колективна спадщина» представляє роботи українського художника Павла Фулея, у яких осмислюється, як культура формується, запам’ятовується та переосмислюється через спільні практики. Зображаючи бджільництво, народний танець і родинні трапези, художник фіксує структури, що підтримують традицію — не як ностальгію, а як живе знання. Його твори — виразні, ритмічно побудовані, засновані на спостереженні. Виставка запрошує глядача взаємодіяти зі спадщиною як із тим, що не зберігається, а здійснюється — через повторення, рух і матеріальну присутність.

16:00 – 17:00 – Кураторська екскурсія «Митець в житті і творчості» від Роми Патик

Музей Патика

17:00 – Відкриття виставки Катерини Косьяненко «Самовидці».

Галерея Shum

Виставка робіт Катерини Косьяненко ‒ це живописний цикл кінця 2024 - початку 2025 року. Наразі йде війна, події повторюються, нашаровуються. Це живописний колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне. На картинах художниці звичайні люди набувають образу святих, а святі стають звичайними людьми, які живуть поміж нас.

18:00 – 19:30 – Лекція «Art як інвестиція: мистецтво та гроші»

Артсалон «Велес»

19:00 – 20:00 – Лекція Олени Полякової (The_mysteztvo) «Спадок і створення: як мистецтво взаємодіє з минулим»

Галерея «Зелена канапа»

19:00 – 21:00 – акустичний концерт Павла Гудімова. Запрошені музиканти: Юрій Рокецький, Олесь Целюх, Сергій Тучапець

Я Галерея Львів, Шота Руставелі

20:00 – Пробудження у ZAG: Вперше і востаннє.

«Мистецтво починається там, де виходить за межі звичного». Вечір-перформанс. Картини, які вперше виставляються в ZAG. Твори, що досі ніхто не бачив, зустрінуть глдачів у тіні, світлі, русі й звуці.

Галерея ZAG

27 квітня, неділя

13:30 – Кураторська екскурсія виставкою «Чорний вогонь Гавареччини» від куратора Романа Зілінка.

Велика виставкова зала Львівського скансену

Це спроба відстежити та розповісти історію «відкриття» одного з останніх осередків чорнодимленої кераміки через твори, спогади та світлини людей, причетних до відродження гаварецького ремесла. На експозиції представлено знакові роботи гаварецьких майстрів кінця ХІХ – початку ХХІ століть, а також твори мистецтва і документи, що зберігаються у збірках музеїв та у приватних колекціях.

14:00 – Майстер-клас зі створення мозаїк разом із Love Mosaic (в рамках виставки «Чипси: українські наївні мозаїки»)

Мистецька Бібліотека

15:00 – 16:00 – Лекція «Нетрадиційні медіа в сучасному візуальному мистецтві» Олени Якимової

PM Gallery

15:00 – Відкриття виставки «Гавареччина Марʼяни Мотики».

Виставкова зала в укритті, Львівський скансен

17:00 – Відкриття виставки «Натура…» Тетяни Тарасенко

Арт галерея мадам Пальмгрен

Тетяна Тарасенко народилася 18 липня 1961 р. у місті Стаханові Луганської області. У 1985 році закiнчила Львівську академію мистецтв (відділення художнього моделювання одягу). У 1995 р. створила з колегою Іриною Щербатенко театр-студiю «Райськi птахи» (синтез арт-костюму, музики, танцю). Живописні роботи Тетяни є у приватних колекціях у Європі та США.

18:00 – «Пізній період творчості Лева Ґеца». Лекція мисткині та мистецтвознавиці Ірини Гах (в рамках виставки «Лев Ґец: небачене»)

Мистецька Бібліотека на Шота Руставелі

Лев Ґец ‒ живописець, графік, педагог, громадський діяч, музейник, реставратор ікон, меценат. Навчався у Львівській художньо-промисловій школі на відділі малярства (1913), у майстерні Олекси Новаківського та приватній студії архітектора І.. У 1915-у році вступив до Легіону УСС. Перебуваючи в таборі для військовополонених під Краковом, створив серію рисунків «Домб’є» та серію картонів «Війна». У 1934-у році пройшла перша персональна виставка Ґеца у Львові заходами АНУМ (270 творів графіки і малярства). У 1945-у переїхав до Кракова. Учасник виставок у Празі, Відні, Нью-Йорку, Вініпезі, Сан-Паулу, Чикаго. Твори зберігаються у державних музеях і приватних збірках в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Італії, США, Канаді.

Ніч галерей. Спеціальна вечірня програма

27 квітня більшість галерей будуть відчинені до 22:00.

13:00 – 22:00 День відкритих дверей у Галереї Органного залу.

19:00 – Творчі посиденьки з Тетяною Тарасенко, коротка авторська екскурсія персональною виставкою. Арт галерея мадам Пальмгрен

19:00 – Екскурсія виставкою «Сейф Новаківського 14-18».

Муніципальний мистецький центр

19:00 – Екскурсія просторами «Я Галерея» від Павла Гудімова + аукціон від 1 грн

Зустріч в «Я Галерея Пентхаус»

20:00 – «Маленький нічний концерт на терасі»

Музей Патика

20:00 – «І хоч кругом весна…» вірші Миколи Вінграновського та пісні Богдана Веселовського у авторському перфоменсі Марії Кміть (театр «Слово і голос»)

Галерея «Зелена канапа»

20:00 – Вечір кобзарської музики при свічках. Ярослав Крисько.