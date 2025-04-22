У Львові відбудеться третій «Галерейний вікенд»
Програма та анонси подій0
З 25 до 27 квітня двадцять мистецьких локацій Львова запрошують глядачів на галерейний вікенд. Програма включає авторські та кураторські екскурсії, майстер-класи, відкриття виставок, лекції, перфоманси, вечірки, аукціон, концерти тощо. Традиційно родзинкою програми стане «Ніч галерей», яка пройде 27 квітня, у неділю, тоді артпростори організують заходи ввечері, поза звичним графіком.
Цього року разом із Галерейним Вікендом також відбудеться Арт Форум Україна (24-25 квітня), що збере професіоналів мистецької сфери для обміну досвідом, стратегування та налагодження взаємодії.
З нагоди події випущено оновлену версію Lviv Art Guide, друкованого путівника, що допоможе орієнтуватись у мистецьких локаціях Львова.
У події беруть участь:
- Артцентр «Дзиґа»
- Галерея «Зелена канапа»
- Я Галерея і Я Галерея Пентхаус
- Арт салон «Велес»
- Артгалерея мадам Пальмгрен
- PM Gallery
- Gallery 101
- Галерея Shum
- Галерея «Світло»
- Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»
- Jam Factory Art Center
- Intellias Art Point
- Музей народної архітектури і побуту у Львові ім.Климентія Шептицького
- Галерея ZAG
- Галерея Berliner Strasse
- Музей Патика
- Мистецька Бібліотека
- Галерея Львівського органного залу
- Муніципальний мистецький центр/ Центр міської мобільності
25 квітня, п'ятниця
12:00 – Відкриття виставкового проєкту «Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка
Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій»
Проєкт виростає з логіки, точності та мінімалізму, однак не відкидає чуттєвість. Навпаки — він пропонує новий спосіб сприйняття, де розум і відчуття взаємодіють на рівних. Тамара Грідяєва працює з простором як із системою координат, де глядач може сам змінювати конфігурацію об’єктів. Назар Симотюк поєднує математичні структури з візуальними імпульсами — кольоровими ритмами, рельєфами й фактурами. Обидва художники звертаються до спадку супрематизму, конструктивізму та мінімалізму, переосмислюючи ці традиції в сучасному ключі.
13:00 – Медіаторська екскурсія виставкою «Beyond the silence» (на головному фото).
- Jam Factory Art Center.
В експозиції представлені проєкти фотографів з України, Казахстану, Мексики, Нігерії та М’янми. Також у виставці взяли участь четверо авторів, що представляють Magnum. Наскрізною темою майже усіх робіт є насильство, як явне, так і приховане. 12 історій від 12 фотографів(-ок) розкривають такі теми як «Територія», «Боротьба та/чи адаптація», «Викрадення людей» та «Цензура». Кожна тема представлена трьома проєктами.
14:00 – Авторська екскурсія Віталія Свища виставкою «Переосмислення».
- Галерея Органного залу.
Це спроба побачити не лише саму реальність, а її відображення у нашій свідомості. Ми живемо в час, коли істина здається плинною, а межа між тим, що є, і тим, що нам здається, все більше розмивається. Кожна робота – це маленький експеримент, що змушує зупинитися й подивитись на себе і світ під іншим кутом. Це не про пошук остаточних відповідей, а про вміння ставити правильні питання. У цьому переосмисленні є місце для доброти – до себе, до інших, до ідеї, що ми завжди можемо змінюватися, творити й знаходити сенс навіть там, де здається, його вже немає.
15:00 – Розмова «Межі» Юрій Іздрик, Влодко Кауфман. Модератор: Богдан Шумилович
- Артцентр Дзиґа
Митці розмовлятимуть про «межі в творчості про межі бажань, пошуків і залежності про межі вседозволеності та існування табу про межі розуміння можливості про творчість безмежності».
16:00 – 17:00 – Авторська екскурсія Петра Грицюка проєктом «Уривки мого мультика»
- PM Gallery
Митець ділиться: «Частина образів — це спогади про моє дитинство, друзів, які залишили глибокий слід у моїй пам’яті. Це моменти безтурботних, яскравих часів, коли світ здавався насиченим, легким і барвистим. В умовах війни ці згадки набули нового значення, стали ще яскравішими, і з’явилося бажання перенести їх на полотна та нержавіючу сталь. Я намагався передати не лише зовнішні прояви, а й відчуття тих моментів, щоб кожен образ міг взаємодіяти з глядачем через емоції та асоціації. Тепер мої картини — як альбом спогадів, у якому кожен образ знаходить своє відображення у власних відтінках, а кожен штрих несе частину моєї історії. Я хотів відтворити моменти фантазійної дитячої простоти, коли світ здавався магічним і нескінченно відкритим для нових можливостей».
17:00 – Екскурсія простором та експозицією про сто років нідерландської урбаністики.
- Центр міської мобільності
18:00 – Полароїдна вечірка (міні виставка + вініл + вино + спілкування) на честь дня народження найбільш культової Polaroid камери SX-70.
- Berliner Strasse Gallery
19:00 – Кураторська екскурсія виставкою Pontus Euxinus.
- Галерея «Світло»
Персональна виставка одеського митця Стаса Жалобнюка присвячена Чорному морю і другій річниці загибелі Дмитра Пащука, засновника галереї «Світло». Pontus Euxinus ‒ роздуми про красу, біль, страждання, тіло, хліб та війну, смерть і життя. Дмитро Пащук був старшим матросом, боровся за незалежність України і загинув на Херсонському напрямку.
26 квітня, субота
13:00 – Art Walk. Екскурсія галереями Львова від Марти Троцюк, засновниці Gallery 101.
- Зустріч біля входу у Ратушу.
14:00 – Екскурсія просторами Муніципального мистецького центру
- Муніципальний мистецький центр
15:00 – Авторська екскурсія Павла Фулея.
- Intellias Art Point
Виставка «Коли розквітає колективна спадщина» представляє роботи українського художника Павла Фулея, у яких осмислюється, як культура формується, запам’ятовується та переосмислюється через спільні практики. Зображаючи бджільництво, народний танець і родинні трапези, художник фіксує структури, що підтримують традицію — не як ностальгію, а як живе знання. Його твори — виразні, ритмічно побудовані, засновані на спостереженні. Виставка запрошує глядача взаємодіяти зі спадщиною як із тим, що не зберігається, а здійснюється — через повторення, рух і матеріальну присутність.
16:00 – 17:00 – Кураторська екскурсія «Митець в житті і творчості» від Роми Патик
- Музей Патика
17:00 – Відкриття виставки Катерини Косьяненко «Самовидці».
- Галерея Shum
Виставка робіт Катерини Косьяненко ‒ це живописний цикл кінця 2024 - початку 2025 року. Наразі йде війна, події повторюються, нашаровуються. Це живописний колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне. На картинах художниці звичайні люди набувають образу святих, а святі стають звичайними людьми, які живуть поміж нас.
18:00 – 19:30 – Лекція «Art як інвестиція: мистецтво та гроші»
- Артсалон «Велес»
19:00 – 20:00 – Лекція Олени Полякової (The_mysteztvo) «Спадок і створення: як мистецтво взаємодіє з минулим»
- Галерея «Зелена канапа»
19:00 – 21:00 – акустичний концерт Павла Гудімова. Запрошені музиканти: Юрій Рокецький, Олесь Целюх, Сергій Тучапець
- Я Галерея Львів, Шота Руставелі
20:00 – Пробудження у ZAG: Вперше і востаннє.
«Мистецтво починається там, де виходить за межі звичного». Вечір-перформанс. Картини, які вперше виставляються в ZAG. Твори, що досі ніхто не бачив, зустрінуть глдачів у тіні, світлі, русі й звуці.
- Галерея ZAG
27 квітня, неділя
13:30 – Кураторська екскурсія виставкою «Чорний вогонь Гавареччини» від куратора Романа Зілінка.
- Велика виставкова зала Львівського скансену
Це спроба відстежити та розповісти історію «відкриття» одного з останніх осередків чорнодимленої кераміки через твори, спогади та світлини людей, причетних до відродження гаварецького ремесла. На експозиції представлено знакові роботи гаварецьких майстрів кінця ХІХ – початку ХХІ століть, а також твори мистецтва і документи, що зберігаються у збірках музеїв та у приватних колекціях.
14:00 – Майстер-клас зі створення мозаїк разом із Love Mosaic (в рамках виставки «Чипси: українські наївні мозаїки»)
- Мистецька Бібліотека
15:00 – 16:00 – Лекція «Нетрадиційні медіа в сучасному візуальному мистецтві» Олени Якимової
- PM Gallery
15:00 – Відкриття виставки «Гавареччина Марʼяни Мотики».
- Виставкова зала в укритті, Львівський скансен
17:00 – Відкриття виставки «Натура…» Тетяни Тарасенко
- Арт галерея мадам Пальмгрен
Тетяна Тарасенко народилася 18 липня 1961 р. у місті Стаханові Луганської області. У 1985 році закiнчила Львівську академію мистецтв (відділення художнього моделювання одягу). У 1995 р. створила з колегою Іриною Щербатенко театр-студiю «Райськi птахи» (синтез арт-костюму, музики, танцю). Живописні роботи Тетяни є у приватних колекціях у Європі та США.
18:00 – «Пізній період творчості Лева Ґеца». Лекція мисткині та мистецтвознавиці Ірини Гах (в рамках виставки «Лев Ґец: небачене»)
- Мистецька Бібліотека на Шота Руставелі
Лев Ґец ‒ живописець, графік, педагог, громадський діяч, музейник, реставратор ікон, меценат. Навчався у Львівській художньо-промисловій школі на відділі малярства (1913), у майстерні Олекси Новаківського та приватній студії архітектора І.. У 1915-у році вступив до Легіону УСС. Перебуваючи в таборі для військовополонених під Краковом, створив серію рисунків «Домб’є» та серію картонів «Війна». У 1934-у році пройшла перша персональна виставка Ґеца у Львові заходами АНУМ (270 творів графіки і малярства). У 1945-у переїхав до Кракова. Учасник виставок у Празі, Відні, Нью-Йорку, Вініпезі, Сан-Паулу, Чикаго. Твори зберігаються у державних музеях і приватних збірках в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Італії, США, Канаді.
Ніч галерей. Спеціальна вечірня програма
27 квітня більшість галерей будуть відчинені до 22:00.
13:00 – 22:00 День відкритих дверей у Галереї Органного залу.
19:00 – Творчі посиденьки з Тетяною Тарасенко, коротка авторська екскурсія персональною виставкою. Арт галерея мадам Пальмгрен
19:00 – Екскурсія виставкою «Сейф Новаківського 14-18».
- Муніципальний мистецький центр
19:00 – Екскурсія просторами «Я Галерея» від Павла Гудімова + аукціон від 1 грн
- Зустріч в «Я Галерея Пентхаус»
20:00 – «Маленький нічний концерт на терасі»
- Музей Патика
20:00 – «І хоч кругом весна…» вірші Миколи Вінграновського та пісні Богдана Веселовського у авторському перфоменсі Марії Кміть (театр «Слово і голос»)
- Галерея «Зелена канапа»
20:00 – Вечір кобзарської музики при свічках. Ярослав Крисько.
- Галерея Shum