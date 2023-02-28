«Червона рута», «Водограй», «Пісня буде поміж нас», «Два перстені» – пісні Володимира Івасюка зараз знає, мабуть, кожен. До дня народження легендарного композитора, співака та поета, відомі українські музиканти підготували ексклюзивний проект – «Івасюк. Відомий і невідомий!».

Унікальна подія відбудеться 16 березня у Львівській національній філармонії. Початок о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Уродженець Буковини Володимир Івасюк у другій половині 1960-х став зачинателем нової вітчизняної естради, а його твори й до сьогодні є одними серед найпопулярніших українських пісень усіх часів. Хоч прожив він усього 30 років, але встиг написати 107 пісень і 53 інструментальні твори. А ще – створював музичний супровід до спектаклів.

У день народження композитора на сцені Львівської філармонії виступлять кращі голоси Львова – SHUMEI, Зіновій Карач, Марія Стоколяс, Fiji Band, Jazz Combo та Симфонічний оркестр Музичної академії імені Лисенка!

«Запрошуємо на незабутній вечір улюблених пісень Володимира Івасюка, чимало з яких вже стали народними. І нехай пісня буде поміж Нас!» – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Квитки доступні за посиланням.