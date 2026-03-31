Пошкоджена будівля на площі Соборній, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО

У Львові відбулась конференція «Співпраця заради стійкості», яка об’єднала 40 міжнародних делегацій. Їх очолили десять міністрів культури європейських країн, представники ЮНЕСКО, дипломати тощо. Конференцію провело Міністерство культури України.

Були досягнуті домовленості про майже 100 млн грн нової підтримки, розширення Альянсу культурної стійкості та нові міжнародні проєкти. Йшлося насамперед про дієві механізми захисту культурної спадщини та довгострокові моделі відновлення й розвитку.

У конференції взяли участь міністри культури 10-ти країн, представники ЮНЕСКО та інші високопосадовці (фото Мінкульту)

«Нідерланди надають Україні 1 млн євро на підтримку сектору культури, Велика Британія виділяє 250 тис. фунтів, Люксембург спрямовує 350 тис. євро. Про 250 тис. євро на Team Europe повідомив Комісар ЄС із питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту Гленн Мікаллеф. ЮНЕСКО у межах Другого протоколу Гаазької конвенції надає 60 тис. доларів на захист культурної спадщини», – розповіла віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України та міністерка культури України Тетяна Бережна. Загальна озвучена сума допомоги становить орієнтовно 97,6 млн грн.

Кошти планують скерувати насамперед на відновлення пошкоджених Росією об’єктів культурної спадщини та на захист музейних колекцій, які знаходяться на небезпечних територіях.

«Зараз багато колекцій під ризиком, особливо під час евакуації з прифронтових територій. Тому нам також потрібні додаткові кошти для того, щоб зберігати ці об’єкти», — наголосила Тетяна Бережна.

Також певна частина коштів буде скерована на оцифрування музейних колекцій. Такі процеси уже тривають у багатьох українських музеях, проте вони у часи війни мають не лише наукове та культурне значення. Оцифрування та повна каталогізація мають стати свідченнями у міжнародних судах, адже частину музейного фонду доведеться повертати з Росії.

Бережна зазначила, що від початку повномасштабної війни пошкоджено 1707 пам’яток культурної спадщини та 2503 об’єкти культурної інфраструктури, з яких 513 повністю знищені.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна наголосила, що Україна вже пройшла шлях від хаотичного реагування у 2022 році до створення системного підходу із цифровізацією, евакуаційними протоколами, міжнародною координацією та інтеграцією культури у стратегію національної безпеки.

Учасники конференції відвідали пошкоджені об’єкти, що входять до світової спадщини ЮНЕСКО.

«І ми, міністерство культури, зі свого боку, будемо робити все для того, щоб представники від ЮНЕСКО побачили і проявили не лише занепокоєння, а й запропонували дуже радикальні механізми, що можна зробити з Росією після тих злочинів проти української культурної спадщини, які вона тут робить»,– наголосила Тетяна Бережна.

Зараз фахівці готують перелік конкретних пам'яток для першочергової реставрації, серед яких як приклад розглядається і комплекс Бернардинського монастиря у Львові.

Також Мінкульт підписав меморандум про співпрацю з Іспанією (напрям – культурна політика та проєкти відновлення). Окрім того, що Іспанія долучиться до відновлення та збереження культурної спадщини, країна також планує вкладати кошти у розвиток українського кіно, зазначив міністр культури Іспанії Ернест Уртасун.

Чимало питань стосувалось і протидії російській пропаганді, яка часто закамуфльована під культурні проєкти. Зокрема було підписано звернення щодо того, аби скасувати участь Росії у Венеційській бієнале.

«Я можу сказати, що в Іспанії ми не бажаємо бачити культуру, яка використовується для військових операцій. Але культура рефлексує на все, що відбувається в громаді. Вона критикує. Але культура має бути вільною від політичного впливу. І саме в цьому полягає різниці між культурою у демократичному та в авторитарному суспільствах», ‒ вважає Ернест Уртасун.

«Ми мали дуже конструктивну розмову про те, що ми, країни з демократичними цінностями, можемо робити проти того, щоб не допустити Росії до участі, бо Росії у бійонале це нормалізація війни та підтримка агресії. Ми цього не можемо допустити, це неможливо в цивілізованому світі», ‒ додала Тетяна Бережна.

У конференції такж взяли участь міністр культури Італійської Республіки Алессандро Джулі, міністерка культури Латвійської Республіки Агнесе Лаце, яка зокрема наголосила на тому, що Латвія за допомогою культури намагається обмежити російські впливи в країні, міністерка культури Литовської Республіки Вайда Алекнавічєне, міністр культури Республіки Молдова Крістіан Жардан, міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Цєнковська, міністерка культури та медіа Хорватія Ніна Обулєн-Коржінек, міністерка науки та культури Фінляндії Марі-Леена Талвітіє, міністерка культури Швеції Паріса Лільєстранд, генеральний секретар Міністерства культури Естонії Мерилін Пійпуу та інші високопосадовці.