У музейно-культурному комплексі «Львіварня» відкрилась персональна виставка художниці Катерини Ганейчук «Сувої».

Катерина Ганейчук – яскрава представниця сучасного українського мистецтва. Художниця з Луцька, а також керівниця художньої студії «Арт-кластер». Вона відома своїми експериментами з автентичними техніками вибійки та левкасу.

На виставці можна побачити уже відомі та нові серії робіт.

Катерина Ганейчук знайшла свій спосіб «висловлюватися українською» у сучасному мистецтві. Свої думки щодо світобудови та часу вона викладає на багатометрових сувоях, які вважає інформаційними носіями, у власній манері, фіксуючи їх у часі.

Відвідати виставку можна щодня за адресою вул.. Клепарівська, 18, Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня». Вхід у музей можливий лише за умови пред’явлення сертифіката про вакцинацію, негативного результату ПЛР-тесту або сертифіката про одужання від коронавірусу.