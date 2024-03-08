Новий освітній простір діятиме на Патона, 6 у Львові

У львівському культурно-соціальному центрі Urban Camp Lviv, що на вулиці Патона, 6, відкрили новий освітній простір. Основним напрямком роботи хабу буде підтримка талановитої молоді, яка постраждала від повномасштабної війни. У прес-службі Львівської міської ради у п'ятницю, 8 березня, повідомили, що освітній хаб займає 800 м² третього поверху будівлі.

«Важливо, що ми в часі війни не опускаємо руки, а навпаки – рухаємось вперед, розбудовуємо, творимо. Сюди приїжджатиме багато людей з різних куточків України, і я переконаний, що цей простір і знання, які вони тут отримуватимуть, змінюватимуть їхні життя», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

У прес-службі ЛМР зазначають, що освітній простір поділений на кілька зон:

лекторії;

житлові кімнати, де зможуть одночасно перебувати до 30 людей;

офіс для команди проекту;

вбиральні й душові.

В освітньому хабі планують проводити Street Culture кемпи – тижневі безплатні табори для молоді з прифронтових територій та внутрішньо переміщених підлітків віком від 12 до 16 років. З молоддю займатимуться досвідчені викладачі та психологи. Крім цього, на базі простору діятиме академія лідерства Street Culture – ініціатива з виховання нових лідерів і відбудови спільноти вуличних культур по всій Україні.

«Хаб створили для людей, які роблять зміни. Нам важливо залучати до нашої спільноти підлітків і молодь, щоб в нашій країні відбувалися великі соціальні зміни. Переконаний, що цей хаб у Львові стане осередком багатьох реновацій», – розповів співзасновник ГО Street Culture Єгор Матюхін.

На відкритті освітнього хабу команда Urban Camp Lviv представила детальний макет оновлення будівлі покинутого палацу культури ЛОРТА, який має стати першим центром вуличних культур у Львові.

Нагадаємо, що у 2023 році у Львові відкрили Urban Camp Lviv, де облаштували житлові приміщення для переселенців та простори для занять із дітьми. Проект реалізувала команда молодих активістів з Харкова.