Банк грудного молока відтепер є і у Львові

У неонатальному центрі Львівської обласної клінічної лікарні відкрили перший у Західній Україні банк грудного молока. Його потужності можуть забезпечити потреби всіх лікувальних закладів Львова і області. Загальна вартість проекту – близько 15 млн грн і він повністю реалізований за кошти меценатів, повідомили 5 серпня у лікарні.

Наразі в Україні банк грудного молока є лише у Києві, який відкрили три роки тому. І другий відкрили у Львові.

Роботи над створенням цього банку тривали кілька років. Тут зробили сучасний ремонт, закупили потужне обладнання, встановили нову вентиляційну систему, відеонагляд, потужну систему водоочистки тощо.

«Унікальність проекту в тому, що він повністю зреалізований за кошти меценатів. Загальна вартість проекту біля 15 млн гривень - це приклад дієвого фандрейзингу. Генеральним меценатом стала пані Людмила Согор, а також пан Андрій Шурин та благодійники Республіки Латвія за сприяння Петеріса Дімантса», – сказано у повідомленні.

У лікарні стверджують, що потужності банку грудного молока дозволяють забезпечити потреби всіх лікувальних закладів Львова і області, які надають допомогу новонародженим.

До слова, в неонатальному центрі лікарні щороку медичну допомогу отримують близько 600 новонароджених високого перинатального ризику. Немовлят транспортують з пологових стаціонарів міста та області в супроводі лікарів спеціальним реанімобілем, який обладнаний найсучаснішим обладнанням. До 95 % дітей виписуються здоровими. Саме у цьому центрі виходили четвірню та дівчинку, що народилася на 23 тижні вагітності з вагою 480 г.