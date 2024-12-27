У Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій» 26 грудня відкрили фотовиставку Олександра Заклецького «2 Інтернаціональний Легіон: Естетика бойового братерства». Експозиція складається із трьох десятків світлин, кожна з яких розповідає невелику історію з життя і побуту добровольців із понад 30 країн світу, які захищають Україну. У межах проєкту окремий виставковий зал артпростору відвели під плетіння маскувальних сіток. Також паралельно триває збір на потреби Легіону.

2 Інтернаціональний Легіон – це інклюзивна мілітарна структура, яка складається виключно з добровольців із понад 30 країн світу та України. Цей фотопроєкт присвячений побуту підрозділу, його непомітним деталям і новій естетиці, яка народжується в колі військового братерства.

«Герої моєї фотовиставки – це іноземні та українські добровольці, які утворили таке собі Толкінівське “Братерство кільця” в прагненні протистояти глобальному злу, яким є московія та її сателіти. Братерство – це етика стосунків, а слідом за нею з’являється і естетика. У своєму проєкті я сфокусувався саме на цьому аспекті бойового побуту, тому він не про бойові дії, біль та руйнування, а про Особистостей, чиє сумління не дало їм сховатися в “далекому квітучому Ширі”, і вони пійшли до ґерця пліч-о-пліч, щоб спільними зусиллями побороти ту жахливу несправедливість, що несе за собою “руzzкій мір”», – розповідає Олександр Заклецький, автор проєкту, фотограф, боєць 2 Інтернаціонального Легіону.

Експозиція складається із трьох десятків світлин, кожна з яких розповідає невелику історію з життя і побуту добровольців.

«Цей фотопроєкт – рефлексії на побут і бойові виходи одного з українських підрозділів, такого схожого з іншими військовими формуваннями, але й по-своєму своєрідного, самобутнього та унікального. У фотографіях автор намагався передати, що на серці відчуває український захисник, який став воїном світла і добра. Фотопроєкт показує, як іноземець, покинувши рідну країну, бореться за свободу України, бо відчуває, що війна може завтра прийти і в його країну, в його Дім. Усі воїни нашого легіону – це добровольці!», – зазначає Володимир Петрашик, куратор виставки, спецпризначенець 2 Інтернаціонального Легіону.

Під час виставки триває збір на засоби РЕБ, РЕР та дрони для 2 Інтернаціонального Легіону. Відвідувачі можуть долучитися до нього: придбати вхідний квиток на виставку, експоноване фото або задонатити онлайн.

Також у межах фотовиставки окремий зал ЦІММу відвели під плетіння маскувальних сіток. Кожен охочий може прийти та долучитися до цього процесу в робочі години простору: щодня, крім понеділка, з 12:00 до 20:00. У ЦІММі транслюють покроковий відеогайд, як правильно їх плести.

«Деякі ділянки фронту сильно притрусило снігом, деякі – скоро такими будуть. Зараз є потреба в зимовому маскуванні. За нього щодень неодноразово пишуть. Це білі сітки, які імітують колір брудного снігу. Такі ми будемо плести і в ЦІММі. Тому ваші руки – потрібні, прошу і агітую прийти. Навіть пів години вашого часу можуть врятувати чиєсь життя», – говорить Софія Козлова, організаторка Центру з плетіння маскувальних сіток у Львові.

Нагадаємо, ЦІММ розпочав свою діяльність у лютому 2024 року. У виставкових залах, площею понад 1000 м², експонують роботи українських художників і художниць від початку ХХ століття й до сьогодні.

2 Інтернаціональний легіон оборони України – окремий батальйон спеціального призначення у складі Сухопутних військ Збройних Сил України. Основою командного складу батальйону стали представники Першої інтернаціональної роти спеціального призначення Збройних Сил України. Вони, зокрема, брали участь у боях за Лисичанськ, Григорівку, Сіверськ, Бахмут, згодом – Серебрянське лісництво. Наразі підрозділи 2 Інтернаціонального Легіону виконують завдання на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині. Зараз в лавах 2 Інтернаціонального Легіону – добровольці із близько 30 країн світу.

Виставка триватиме до 5 січня.

Фото Центру інтелектуального мистецтва «Меркурій»