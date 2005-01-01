У Львові відкрили виставку пам’яті Василя Пилип’юка у його день народження

КультураМарта Когут, сьогодні, 18:25 4240

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У галереї знаного львівського фотохудожника Василя Пилип’юка вперше представили світлини на яких зображений сам митець.

Василь Пилипюк ‒ відомий фотохудожник та лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Автор 115 мистецьких фотоальбомів, він раптово помер майже два місяці тому. Одразу по смерті фотографа його колеги із спілки фотохудожників України із родиною задумали зробити у його честь виставку. Таким чином їм вдалось зібрати 92 унікальні світлини, на яких зображений сам митець у різні моменти свого життя, від молодості до останніх днів.

«Сьогодні, власне, мало виповнитись йому 68 років, тому в честь нього і пам’ять про нього ми організували таку фотовиставку для широкого загалу, щоб люди могли побачити світ Василя Пилип’юка, де він був», ‒ розповів Володимир, син фотографа Василя Пилип’юка.

Є низка фото із подорожей, під час роботи та фотографії з найдорожчими людьми. Виставка триватиме щонайменше три тижні у галереї на вул. Стецька, 3а, вхід безкоштовний.

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