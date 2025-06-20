Олексій Радинський, Там, де закінчується Росія, 2024

У суботу, 21 червня, «Фактура 10», ключова ініціатива «Ribbon International» відкриє масштабну міжнародну виставку та дискурсивну платформу. Кураторкою є Марта Кузьма, художня керівниця та головна кураторка «Фактури 10».

На виставці будуть представлені як українські, так і міжнародні митці й мисткині, серед яких: Нобуйосі Аракі, Ґреґорі Варшавчик, Франсіско Гойя, Мойра Дейві, Тріша Донеллі, Р. Г. Квейтмен, Фредерік Кіслер, Яна Кононова, Катя Копейкіна, Анна-Марія Кучеренко, Кларісе Ліспектор, Борис Михайлов, Ноель Нутелс, Яніна Педан, Джулі Полі, Шарлотта Позененске, Валід Раад, Олексій Радинський, Ярослав Солоп, Харун Фарокі, Центр просторових технологій.

Портрет Марти Кузьми. Фото Кета Олешка

Виставка «Коло невимовного» включає роботи, створені для «Фактури 10», Ribbon International та Jam Factory Art Center, та проходитиме у різних локаціях Львова.

Вона досліджує можливості показу мистецтва у воєнному контексті. Які форми й вирази ‒ поза скорботою, утратою і реквіємом ‒ дозволяють, ухопившись за нестабільність, сформувати сприятливе середовище для творчості, що звучить на повний голос і знаходить відгук?

Нобуйосі Аракі, Сачин, 1964/2025. Фотографії надані митцем і галереєю Taka Ishii, Токіо.

У пошуках відповіді на ці запитання виставка «Коло невимовного» спирається на творчість народженого в Чернівцях поета Пауля Целана. Після трагедії і травми Другої світової війни він наголошував на тому, що мистецтво має блукати «без-мистецьким, вільним від мистецтва способом».

«Коло невимовного» охоплює візуальне, аудіальне, перформативне й діалогічне. Проєкт поєднує свідчення, історичні матеріали, архівні документи й безліч дискусій, які окреслюють досвіди життя серед війни та їхнє втілення у виробництві мистецтва.

Франсіско Гоя, Жіноче глупство (Disparate Femenino), 1815–1817. Надано Музеєм Де Ріде.

Виставка охоплює різні простори Львова ‒ з головною локацією в Jam Factory Art Center і супровідними подіями та експозиціями в Дім42, та Машинній залі Національного університету «Львівська політехніка».

Локації «Кола невимовного» та «Крейдяного кола»:

Jam Factory Art Center,

Дім42 ЛКП «Львівське радіо»,

Дім Звуку ЛКП «Львівське радіо»

Національний університет «Львівська політехніка»

Портрет Яни Кононової. Фото Лали Алієвої

«Крейдяне коло»: публічна програма

«Коло невимовного» сполучає ідеї Пауля Целана з осмисленням тем правди, справедливості та соціальної відповідальності, що є наскрізними у творі Бертольта Брехта «Кавказьке крейдяне коло». Саме тому публічна програма отримала назву «Крейдяне коло».

Вона відбуватиметься паралельно з виставкою, щоб створити спільну рамку для осмислення проєктів художників, культурних діячів, мислителів, філософів, архітекторів, музикантів і композиторів, котрі залучені в «Колі невимовного».

У «Крейдяному колі» братимуть участь Іна Блом, Пітер Осборн, Олексій Радинський, Джулі Полі, Яніна Педан з Катериною Копейкіною та Анною-Марією Кучеренко, Мойра Дейві та Валід Раад, Герд Ціллнер та інші. Програма відбуватиметься з 21 до 27 червня у різних локаціях Львова.

Валід Раад, Примхлива осінь, 2021. Надано митцем і галереєю Sfeir-Semler.

Програма відкриття проєкту:

Субота, 21 червня

12:00 ‒ відкриття виставки «Коло невимовного»

13:00 ‒ розмова з кураторкою. Спікерки: Марта Кузьма, художня керівниця та головна кураторка «Фактура 10», професорка Єльської школи мистецтв (Yale School of Art); Божена Пеленська, програмно-виконавча директорка Jam Factory Art Center.

15:00 – artist talk митця Валіда Раада з обговоренням.

16:00 – привітальні напої для гостей.

Виставка «Коло невимовного» також відбудеться в інших локаціях: Харун Фарокі, Яніна Педан, Катя Копейкіна, Анна-Марія Кучеренко будуть презентовані у Дім42 (пл. Ринок 42), Фредерік Кіслер, Манускрипт Магічної архітектури та Ґреґорі Варшавчик ‒ у Національному університеті «Львівська політехніка».

16. Мойра Дейві, Чотири, 2025. Надано мисткинею; greengrassi, Лондон; Galerie Buchholz, Берлін/Кельн/Нью-Йорк. Створено на замовлення «Фактури 10, 2025.

«Фактура 10» ‒ ключова ініціатива «Ribbon International» та мультимодальна програма, яка здійснює рефлексію над новопосталим простором творчого життя й культурного дискурсу в Україні. «Фактура 10» зосереджується на мистецьких практиках, що розвиваються в безпосередньому контексті війни та її наслідків. «Фактура 10» складається з 10 подій ‒ виставок, перформансів, вистав, кінопоказів, дослідницьких проєктів і дискусій ‒ які впродовж 2025 року відбуватимуться в Україні й на міжнародному рівні, у солідарних з Україною спільнотах і містах. Художньою керівницею і головною кураторкою «Фактури 10» є Марта Кузьма.

«Ribbon International» ‒ це неприбуткова платформа, яка підтримує історичне та сучасне українське мистецтво й культуру через виставки, індивідуальні мистецькі проєкти, публічні програми та гранти. Мета ‒ підтримка української культурної та мистецької спадщини, що перебуває під загрозою зникнення, а також допомога митцям, культурним продюсерам, сучасним практикам і інституціям по всій Україні у їхній боротьбі за культурну автономію.