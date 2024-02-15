Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій» розпочне роботу 16 лютого о 15:00 за адресою: Львів, площа Міцкевича, 10 (2-3 поверхи).

У Львові відкривається Центр інтелектуального мистецтва «Меркурій». Він відкриється 16 лютого проектом «Ретроспектива інтелектуального мистецтва України».

Виставка зібрала понад 400 робіт українських митців та мисткинь, створених від початку XX століття і до сьогодні. На виставці представлено твори Якова Гніздовського, Марії Примаченко, Карла Звіринського, Євгена Лисика, Алли Горської, Федора Тетянича, Костянтина Зоркіна, Сергія Якуніна, Олекси Фурдіяка, Альфреда Максименка, Анатоля Степаненка, Алли Гончарук, Миколи Трегуба, Романа Жука, подружжя Ганни Куц й Віктора Довгалюка та багатьох інших.

Експозиція поділена на 5 періодів: мистецтво індивіда, мистецтво прогресу, мистецтво моральної опозиції, мистецтво цинічного дискурсу та мистецтво дієвих інтелектуалів. Вона розташувалась у виставкових залах, площею понад 1000 м2 за адресою площа Міцкевича, 10.

Кураторський задум проекту – показати глядачам процеси, що відбувалися в українському мистецтві впродовж багатьох десятиліть поспіль.

«У цій експозиції ми зібрали кількасот знакових зразків українського мистецтва, створеного за останні сто років. Наш прем’єрний проект “Ретроспектива інтелектуального мистецтва України” на прикладі малярства, скульптури та інсталяцій має на меті розкрити історію креативних зрушень у мисленні українців та, сподіваюся, зруйнувати багато стереотипів про українське мистецтво XX», – каже арт-директор ЦІММ Богдан Мисюга.