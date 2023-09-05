Мета проекту – зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії

У п’ятницю, 8 вересня, на площі Гасина у Львові розпочинає роботу тимчасовий культурний простір «Модуль тимчасовості» (MOT), який вже побачили понад 45 000 відвідувачів у трьох містах України. Це двоповерхова будівля, складена з 27 контейнерів-модулів, із виставкою робіт 28 світових та українських художників. Там також заплановані кінопокази і лекції. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Мета проекту – привернути увагу до України та зібрати кошти на відновлення культурних установ, які постраждали внаслідок російської агресії. Спершу простір три місяці працював у Києві, а потім вирушив у подорож Україною: Дніпро, Луцьк, а тепер Львів. Проект організований київською командою don’t Take Fake, подорож і робота простору у Львові реалізується за підтримки луцької ГО «Алгоритм дій», а також за сприяння Львівської міської ради.

«Нам цікаво спостерігати, які різні люди відвідують МОТ – групи школярів, військові у короткій відпустці, великі родини і люди поважного віку. У просторі можна провести кілька годин чи обійти все за десять хвилин – кожен робить так, як відчуває. Але у чому ми впевнені, так це те, що цей час залишить по собі певну емоцію, у кожного свою, і для багатьох наша виставка – один з перших кроків до знайомства із сучасним мистецтвом. Ми прагнемо, щоб після МОТ наші гості почали стежити і за іншими арт-подіями», – коментує команда don’t Take Fake.

Основа «Модуля тимчасовості» – виставковий простір, де представлена експозиція з полотнами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами 28 художників з 10 країн світу. Куратором виставки є Фабріс Бусто – французький арт-критик, куратор і головний редактор журналу Beaux Arts.

Окрім того, на період своєї роботи МОТ стане майданчиком для кінопоказів. А ще там відбуватимуться перформанси, лекції та дискусії.

Організатори акумулюють кошти з продажу квитків, а також весь прибуток з гіфтстору і вторговані гроші з аукціону як окремий грошовий фонд. 100% цих коштів передадуть на відбудову українських арт-інституцій, пам’яток і музеїв, не витрачаючи ресурси на операційні витрати. Таким чином кожен, хто купить квиток, будь-що в гіфтсторі або візьме участь в аукціоні, автоматично долучиться до поповнення фонду та допоможе у відновленні культури.

MOT відкриється 8 вересня і працюватиме без вихідних протягом місяця: у будні з 13:00 до 20:00, а у вихідні з 11:00 до 20:00. «Модуль тимчасовості» працюватиме на площі Гасина, що поруч бібліотеки Стефаника. Вхід у порядку живої черги. Рекомендована ціна квитка – 200 гривень, проте кожен відвідувач за бажання може обрати більшу чи меншу суму. На спеціальні події, що стартуватимуть в окремі дні після закриття експозиції, вхід буде лише за платними квитками, доступними на сайті MOT.