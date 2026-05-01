Виставка створена на основі робіт фотографа-аматора Олександра Панова

У Львові стартує виставка «Мирне Поле. Сільська фотографія» – фотографічний спадок прифронтового села Терсянка на Запоріжжі. На світлинах зафіксоване побутове життя селян у 1950-1960-х роках, яких знімав місцевий фотограф-аматор Олександр Панов. Його фотоплівки знайшла команда ГО «Гуляйпільські старожитності», яка займається евакуацією цінних експонатів.

Виставку «Мирне Поле. Сільська фотографія» експонуватимуть із 2 травня по 5 липня у публічноісторичному просторі «Після тиші», на вул. Гребінки, 6 у Львові.

«Населений пункт під назвою Фріденфельд, з німецької – Мирне Поле, годі шукати на сучасних мапах. Нині це село Терсянка на Запоріжжі. Всього за 30 кілометрів від лінії фронту воно зазнає постійних російських атак і вже вдруге за свою історію переживає знелюднення. Восени 2025 року команда “Гуляйпільських старожитностей” відшукала у Терсянці фотоплівки 1950–1960-х років. Їхнім автором був фотограф-аматор Олександр Панов. Вони стали основою цього виставкового проєкту», – розповідають автори виставки.

Ці фото не просто документують вигляд сільського ландшафту та повсякденне життя людей, які його населяли, а й формують колективний портрет регіону понад пів століття тому.

Відвідати виставку можна безкоштовно щодня з 12:00 до 18:00, крім понеділка та вівторка. У день відкриття 2 травня, о 15:00 відбудеться авторська екскурсія та розмова про втрати та порятунок історичної спадщини в прифронтових селах Запорізького регіону з істориком Сергієм Звілінським. Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Виставка створена ГО «Після тиші» спільно з ГО «Гуляйпільські старожитності» за підтримки Фонду Рози Люксембург в Україні з коштів Міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН.