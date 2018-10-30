У Львові викрили дві підпільні гуральні, на яких підробляли горілку відомих брендів

Алкоголь малими партіями реалізовували в магазинах регіону

У Львові поліція викрила два міні-цехи, в яких виготовляли фальсифіковані алкогольні напої. Їх невеликими партіями продавали в закладах торгівлі у Львові та в області.

Як інформує поліція області, підпільні гуральні облаштували в орендованому приміщенні гаражного кооперативу та в приватному помешканні у Львові.

«Правоохоронці вилучили близько 2400 літрів спирту та підготовленої до розливу спиртової суміші, 90 тисяч марок акцизного збору із ознаками підробки, а також більше тисячі готових пляшок фальсифікату під виглядом горілки різних торговельних марок, більшість з яких відомих виробників центрального та західного регіонів держави», ‒ повідомляє УЗЕ у Львівській області.

Всі реквізити вилучили. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут марок акцизного збору) КК України.