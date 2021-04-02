Товар впродовж півтора року продавали на Львівщині і в інших областях

На Львівщині викрили групу осіб, які займалися незаконним зберіганням та збутом підробних сигарет, частину яких ввозили з Білорусі в обхід митних процедур. Цю незаконну схему організували декілька мешканців Львова.

За попередніми висновками слідчих, ввезений товар впродовж півтора року розповсюджували у Львові та сусідніх областях. Працівники прокуратури, СБУ та ДФС провели 8 обшуків у складах та гаражах, автомобілях у Львові та передмісті.

«Вилучили близько 393 тис. пачок фальсифікованих тютюнових виробів іноземного та вітчизняного маркування відомих торгових марок (з підробленими марками акцизного податку та без них) орієнтовною вартістю на тіньовому ринку близько 18 млн грн, транспортний засіб, який використовували для перевезення контрафакту та чорнові записи, що свідчать про злочинну діяльність фігурантів», — повідомили у прес-службі Львівської обласної прокуратури.

Також під час обшуків вилучили валюту, що у гривневому еквіваленті становить понад 3 млн грн. На вилучену продукцію накладуть арешт. Розслідування проводять за ч.1 ст.204 КК України.