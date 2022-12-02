У Львові виступить гурт KAZKA

Початок виступу запланований на 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency. На концерті звучатимуть знакові хіти гурту та їхні меседжі про сильну та дивовижну Україну.

«KAZKA – амбасадор сучасної української музики у світі, лідер радіоефірів. Гурт, чиї пісні прослухали в Інтернеті понад мільярд разів. Шоу-програма, від якої в захваті увесь світ! Нереальний емоційний заряд! На сцені звучать живі духові інструменти, гітара та барабанний драйв, шарму додають народні співи на сучасний лад від дівчат-хористок. Унікальний, оксамитовий голос солістки Олександри Заріцької, яка стала фіналісткою "Танців з зірками" та тренеркою вокального шоу "Голос" в Україні, зачаровує та потрапляє в саме серце. Не пропустіть цей чудовий концерт у Львові», – запрошують організатори VINIL Concert agency.

Найпопулярніший хіт гурту KAZKA, який зазвучить і на концерті у Львові:



Головний меседж гурту – #IAMUKRAINE. Це не просто слоган, а й основа філософії KAZKA. Колектив має намір не лише ділитися творчістю, а й розповідати світу про Україну як у контексті музики, так і у контексті реалій. Команда KAZKA закликає всіх небайдужих ставити хештег #IAMUKRAINE, аби якнайбільше людей могли дізнатися про нашу країну та підтримати її у цей складний період.

Квитки тут: concert.ua

Афіша концерту KAZKA у Львові

Що варто знати про гурт KAZKA

KAZKA існує з 2017 року, виконує поп з елементами електро-фолку. До складу гурту входять вокалістка Саша, сопілкар Дмитро та мультиінструменталіст Нікіта.

Колектив вже здобув чимало престижних нагород та досягнень, серед яких:

«Гурт року» в Україні 2021 за версією музичної премії YUNA;

«Гурт року» за версією музичної премії M1 Music Awards;

Трек групи «Плакала» увійшов у ТОП 100 найпопулярніших пісень на планеті Земля!

Перший український гурт, що потрапив до GLOBAL SHAZAM, став рекордсменом серед вітчизняних артистів – понад 500 мільярдів переглядів на YouTybe та більше як 1 мільярд стрімів.

KAZKA встигла відвідати чимало куточків світу – від Канн до Нью-Йорка. Гурт виступав як спеціальний гість та представляв Україну на Каннському кінофестивалі, найбільших міжнародних фестивалях, таких як SXSW (Техас, США) та на головній сцені Sziget (Будапешт, Угорщина).