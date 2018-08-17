У Львові влаштували виставку чоловічого «ню»

У львівській галереї «Veles» виставили чоловіче «ню». Виставка під назвою «Virtus», що в перекладі з латини означає «сила, мужність».

Посеред галереї «розлігся» геть неприкритий красень. Його з чавуна у людський зріст вилив скульптор Володимир Семків. А поруч – ще одна скульптура про чоловіків: якщо придивитися на їхні геніталії, то виглядає, що оптимісту не дає злетіти песиміст. Так понад 20 авторів оспівали у скульптурі, живописі та батику красу чоловічого тіла.

«На одній з моїх робіт, де оголений чоловік сидить на дивані з букетом у руках ‒ це він готовий до любові. А на роботі, де вже двоє, чоловік та жінка, собі вилежуються – це натяк, що у них вже «все вийшло». І все наче було добре! Вони щасливі. А остання маленька робота ‒ це просто демонстрація чоловіком своєї «величі». Тому й називається «XL», ‒ провела екскурсію мисткиня Анна Атоян.

Цей чоловік-супермен під назвою «XL», до речі, що помістився в найменші рамки, виявився насправді найепатажнішим об’єктом для глядачів.

«На нього відвідувачі хотіли дивитися в окулярах. Потім виявилося, що і без окулярів «все» видно. А я взагалі хотіла повісити там поруч роботи лупу, щоб було краще видно», ‒ пожартувала Анна Атоян.

Митців, що працюють з чоловічим «ню», у Львові не так й багато, тому пошуки були нелегкими. Про тему їх попередили за півроку. А вони, зізналися, намагалися не переступити грані поміж еротикою і відвертою вульгарністю.

«В мене колись були замовлення з-за кордону серйозних колекціонерів на живопис. Очевидно, вони були нетрадиційної орієнтації. І от замовлення: «В стилі «ню» хочемо, але бажано не жіноче ‒ чоловічі фігури». Я ж сам не захоплююся тілом, коли я його зображаю. Навіть, якщо воно жіноче. Це тільки просто зображення», ‒ поділився спогадами художник Ігор Палій.

Серед авторів — Гай, Проців, Пікулицький. На митців чекало вільне творення, умов їм не ставили, щоб не підрізати крил.

«Ще з часів епохи античності був культ чоловічого тіла. Знаємо, що в Греції просто обожнювали красиві тіла. Їх зводили в ранг божественності. Чим ідеальніше, досконаліше тіло, тим, вважали греки, воно було найбільш наближене до богів», ‒ підсумувала власниця галереї «Veles» Галина Тринцолин.

Помилуватися чоловіками можна буде до 10 вересня.