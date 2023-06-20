Легендарний гурт «Мертвий Півень» такиж візьме участь у фестивалі

У середу, 21 червня, у Львові водинадцяте відбудеться Свято музики. Щороку 21 червня Львів стає частиною світової події, до якої приєднуються представники з п'яти континентів, 120 країнта понад 800 міст. У день літнього сонцестояння фестиваль Свято музики у Львові об'єднує аматорів та професіоналівна сценах по всьому місту. Усі події в рамках фестивалю є безкоштовними для відвідувачів.

Цього року до доєднались до Свята музики більше як 40 локацій та понад 130 музикантів. Серед музикантів, що беруть участь у фестивалі «Пиріг і Батіг», «NAZVA», «Warнякання», «Sasha Boole».

Також вперше у фестивалі візьме участь легендарний гурт «Мертвий Півень». Гурт виступить о 15:00 у Закапелку Маркіяна Іващишина, що біля «Дзиґи».

Повну програму можна побачити на офіційному сайті або в мобільному додатку ArtWizard.

Цьогорічне Свято Музики відбувається за підтримки Львівської Міської Ради та ЗMIN Foundation.

Нагадаємо, Свято музики (фр. Fête de la Musique) – щорічна світова подія, що відбувається в день літнього сонцестояння – 21 червня. Це свято покликане пропагувати музику серед населення. Протягом цього дня, міста у 120 країнах об'єднуються, та влаштовують безкоштовні виступи музикантів, професіоналів та аматорів, на вулицях, площах, у парках та інших публічних місцях.