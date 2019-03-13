У Львові вперше виступить американська співачка LP

КультураД.Ц., 13 березня8480

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У Львові вперше виступить американська співачка LP
фото Сайт  LP
Концерт відбудеться у рамках світового Heart To Mouth Tour

Із великим сольним концертом 18 квітня до Львова приїде популярна американська співачка LP. Концерт у рамках світового Heart To Mouth Tour відбудеться у приміщенні велотреку СКА.

Лаурі Перголіцці (LP) знадобилося лише два роки для того, щоб стати однією із найулюбленіших поп-рок-співачок в Україні: її з однаковим успіхом приймають як на сольних аншлагових концертах, так і на масштабних фестивалях. Пісню Lost On You, завдяки якій LP піднялася на вершини чартів в Італії, Іспанії, Польщі та інших країнах континентальної Європи, на українських концертах давно співають хором.

Музичні критики часто порівнюють її з Дженіс Джоплін чи Аретою Франклін.

Нещодавно співачка записала спільний сингл із француженкою Мілен Фармер N'oublie pas, він потрапив на перше місце у французькому чарті iTunes. Крім того, серед творчих новин Лаурі - співпраця з екс-лідером The Smiths, легендарним автором пісень Морріссі: дві їхні спільні пісні можна почути у його альбомі кавер-версій.

Наприкінці 2018 року LP випустила п’ятий студійним альбомом Heart To Mouth. А вже зараз гастролює світом із Heart To Mouth Tour. Перед Львовом у квітні в концертному графіку LP – Харків, Київ та Одеса. Одразу після України у квітні-травні концерти туру продовжаться у США, Канаді, Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Чехії, Італії, Швейцарії, Великій Британії.

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