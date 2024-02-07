Фестиваль об’єднає 17 наукових клубів зі Львова

У суботу, 10 лютого, у Львові вперше проведуть одноденний фестиваль «Клубу молодого винахідника». На події відвідувачів чекатимуть експерименти від усіх наукових клубів міста, тож на захід запрошують освітян, школярів та їхніх батьків. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Фестиваль об’єднає 17 наукових клубів зі Львова. Вчителі-наставники разом з учнями-учасниками зберуться разом, щоб продемонструвати діяльність своїх клубів. Кожен клуб покаже фізичні, біологічні або хімічні досліди та експерименти.

«Сьогодні клуби молодого винахідника діють по всій країні. Це неформальні, позакласні зустрічі, під час яких наставники і учасники клубів разом пізнають світ науки. Діяльності клубів є доволі цікавою. Тож ми прагнемо привернути увагу освітян і молоді до міжнародного проекту та запалити їх духом винахідництва», – розповіла керівниця Lviv Open Lab, коодинаторка міжнародного проекту «Клуб молодого винахідника» в Україні та співорганізаторка заходу Анастасія Мартинюк.

«Наш фестиваль – це чудове місце, де діти зможуть нестандартно, цікаво поглянути на науку. Їм імпонує досліджувати світ у такому форматі і ми дуже радіємо, що маємо змогу забезпечити ці умови. Таке унікальне середовище точно надихне талановитих молодих дослідників, зможе їх згуртувати для обміну ідеями, здійснювати разом експерименти», – зазначив начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Фестиваль відбуватиметься у спорткомплексі «Мандаринка», що на вул. Івана Кавалерідзе, 15 з 11:00 до 14:00. Вхід – вільний.

«КМВ Фест» реалізує молодіжний простір Lviv Open Lab з мережі ТВОРИ! спільно з управлінням освіти Львівської міської ради у рамках міжнародного проекту «Клуб молодого винахідника».