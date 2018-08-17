У Львові вперше застосують новітні технології ремонту та будівництва вулиць

У Львові вперше застосують новітні технології під час будівництва та реконструкції доріг і велодоріжок. Відповідне рішення у п’ятницю, 17 серпня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Згідно з рішенням, під час замовлення проектно-кошторисної документації будівництва та реконструкції доріг передбачатиметься використання сучасних світових технологій, які збільшують гарантійний термін та зменшують вартість будівництва.

«Ми говоримо про використання новітніх технологій, які призведуть до здешевлення або до збільшення гарантійного терміну експлуатації. Наприклад, вартість дороги становить 70 млн грн, гарантія два роки. Це означає, що на один рік 35 млн грн. Можливо, прийде інша фірма, яка запропонує зробити за 100 млн грн, але дасть гарантію десять років. Тоді ми отримаємо фактично 10 млн грн на рік. Таким показником користується весь світ. Іде мова про те, щоб ми врешті отримали якісніший і дешевший продукт. Яка це буде технологія – це буде питання дослідження», – розповів заступник міського голови Львова Геннадій Васьків.

Серед можливих варіантів нових технологій у мерії розглядають, зокрема, використання екополімерів – спеціальних порошків, які не шкодять довкіллю.

«Дорожній одяг містить ґрунт, потім пісок, геотекстильне полотно, щебінь та три шари асфальту. При застосуванні екополімерів можна буде відмовитися від піску, геотекстилю, щебню і нижнього шару асфальту, що здешевить будівництво на 30%», – зазначив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Випробувати нові технології планують під час проектування та будівництва дороги від вул. Пластової до вул. Творчої, проектованої вулиці від вул. Суботівської до мікрорайону Рясне, велодоріжки до Винників, під’їзних шляхів до сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, дамби Пелчинського ставу на вул. Вітовського та капремонту вул. Орлика.