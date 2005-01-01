У Львові вшанували пам’ять композитора Ігоря Білозора

Хористи академічної капели "Дударик" вшанували пам'ять Ігоря Білозора виконанням його пісень

У Львові на Личаківському кладовищі у суботу, 24 березня, вшанували пам’ять видатного українського композитора та співака Ігоря Білозора.

Біля могили музиканта у день його народження провели чин панахиди, рідні та друзі митця поклали квіти, а хористи академісчної капели «Дударика» виконала твори композитора.

На Личакові вшанували пам’ять Ігоря Білозора

«Цей день особливий і такий ж сонячний, яким і був сам Ігор Білозір. Треба було віддати життя, життя великої людини за українське – українську пісню, слово. Це велика жертва, але вона не була марною. Це той урок, який ми маємо пройти усі разом, щоб ще раз утвердитися в тому, що ми українці і лише нам будувати свою державу і творити власну історію самостійно. У Ігоря Білозора була пісня та талант від Бога і вони сьогодні живуть вічно, попри всі війни та незгоди», – зазначила директорка департаменту культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Довідка.

Ігор Білозір народився 24 березня 1955 року у Радехові на Львівщині. Навчався в Радехівській ЗОШ № 1. Перші музичні композиції Білозір виконував шкільний вокально-інструментальний ансамбль, а перший професійний запис відбувся у 1969 році на Львівському радіо в передачі «Мандрівний меридіан».

Навчався у Львівському музично-педагогічному училищі та Львівській консерваторії. Стажувався у США та Канаді.

Від 1977 року був керівником ВІА «Ритми Карпат» Львівського автобусного заводу, від 1979 – художнім керівником і солістом ВІА «Ватра» Львівської обласної філармонії, що виконує більшість його пісень дотепер.

Внаслідок побиття у травні 2000 року у кав'ярні «Цісарська кава», що на проспекті Шевченка у Львові, Ігор Білозір помер у лікарні. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі (поле № 2).