Вже увосьме у Львові відбувається Міжнародний фестиваль «Музика у старому Львові». Він триває одночасно із таким же ж фестивалем у Кракові. Цьогоріч на мешканців та гостей міста чекає з десяток концертів на різних локаціях – у храмах музеях та парках.

«В храмі св. Юра на День Незалежності, як на мене, буде ексклюзивна програма за участю шістьох видатних львівських бандуристів. Це Олег Созанський, Тарас Лазуркевич, квартету бандуристок – «Львів'янки» з оркестром «Віртуози Львова». Тут в храмі прозвучить музика Івасюка, Мирослава Скорика, Віктора Камінського, Оксани Герасименко. Тобто, це також та особливість цьогорічного фестивалю, що ми маємо 30-річчя Незалежності», – розповів співзасновник фестивалю, керівник оркестру «Віртуози Львова» Сергій Бурко.

Вже шостий рік поспіль незмінним партнером фестивалю «Музика у старому Львові» є «Кредобанк».

«Для нас це вже особлива і важлива подія. Адже це є фестиваль, який об'єднує Старий Краків і Львів. Це є традиція нашого банку. Як я вже сказав, шість років – це достатньо довго, але це традиція, яка показує, що банк є не тільки фінансовою установою, а й те, що ми завжди хочемо нагадати, що це частина суспільства тут у Львові», – зазначив голова правління АТ «Кредобанк» Єжи Яцек Шугаєв.

Фестиваль «Музика у старому Львові» триватиме до 29 серпня.

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