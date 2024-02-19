У програмі виступу у Львові – найулюбленіші композиції гурту

В одній з найвідоміших концертних локацій Львова – у Malevich Concert Arena – 1 березня відбудеться концерт українського інді-поп-гурту KADNAY. Початок події о 19:00, повідомили у VINIL concert agency.

Основною «фішкою» колективу є якісне звучання, що вражає, ритмічні мелодії та особливий настрій пісень. У програмі виступу у Львові – найулюбленіші композиції гурту, які завжди створюють неповторну атмосферу.

«Львове, зустрічай перший найтепліший концерт цієї весни – гурт KADNAY! Пісні цього популярного гурту слухає не тільки українська публіка, а й увесь світ. У піснях KADNAY – палкі поцілунки, молодість та кохання. Їхні виступи заповнюють зал і захоплюють в полон шаленою енергією. Приходьте і насолоджуйтеся!» – запрошують на подію VINIL concert agency.

Гурт обіцяє подарувати шанувальникам не лише відомі та улюблені хіти у виконанні наживо, а й незабутні емоції та музичні враження.

Занотуйте собі:

1 березня / 19:00

Malevich Concert Arena

Квитки доступні за посиланням.