Меморандум про створення Центру підписали представники міськради, Центру Незламні та Червоного Хреста України

У п’ятницю, 6 листопада, у Львові під час Unbroken Forum 2026 підписали меморандум про створення Центру психічного здоров’я, допомоги людям із суїцидальними думками та дослідження психоемоційних станів (Центру суїцидології). Проєкт втілюватимуть за підтримки партнера Львова бельгійського міста Мехелен, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Меморандум про співпрацю підписали перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, генеральний директор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук, президент Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко та голова Львівської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Іван Семерак.

«Я думаю, що цей перший центр дасть великий початок створенню таких осередків по всіх містах та допомагатиме українцям у кожному регіоні. Дай Боже, щоб він став гарним стартом для розвитку цього напряму в країні», – сказав Олег Самчук.

Додамо, що раніше бельгійські партнери, які системно підтримують Львів, допомогли відкрити Центр допомоги українцям, які зазнали тортур або пережили важкі моральні травми внаслідок війни.

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«Очікується, що після війни близько 20% населення становитимуть ветерани. Це найбільший виклик, з яким Україна та й уся Європа стикатимуться після війни. Ніхто не знає, як вона закінчиться, але Львів знає, що готуватися потрібно вже зараз. І наше місто має амбіцію інвестувати у створення нового центру, і ми працюємо зі Львовом, щоб це реалізувати. Моє повідомлення сьогодні дуже просте: Мехелен залишається разом зі Львовом і в екосистемі UNBROKEN – сьогодні, завтра і після війни», – прокоментував заступник мера Мехелена Патрік Прінсен.

Також у межах форуму відбулися панельні дискусії про ментальне здоров’я та стійкість, розвиток системи допомоги й підтримки, міжнародне партнерство у сфері реабілітації, роль культури у відновленні, мистецькі практики та культуру пам’яті.