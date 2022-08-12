Львів'яни і мешканці області можуть переглянути свої домашні бібліотеки і позбутися російських та радянських книжок – їх можна здавати на макулатуру для допомоги ЗСУ, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Зібрані після здачі на макулатуру російських і радянських книжок кошти скерують на підтримку ЗСУ.

«Російське – вбиває, російське – нищить, російське – отруює! І ми маємо всіма способами боротись із цим явищем. Впевнена, що українські читачі багато не втратять, якщо зачистять свої книжкові полиці від літератури російських авторів. Таким чином ви робите одразу дві шляхетні справи: даєте благодійний внесок на ЗСУ і звільняєте простір на своїх книжкових полицях для якісної україномовної літератури і книг українських видавництв», – зазначила заступниця керівника департаменту з питань культури Львівської ОВА Тетяна Плугатор.

Книги можна принести і залишити у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва імені Романа Іваничука за адресою: Львів, площа Ринок, 9.