Паркан ускладнював рух транспорту

У Малехові розблокували комунальну дорогу на вулиці Барвінського, яку понад 17 років незаконно забудували місцеві мешканці. Один з власників самовільно встановленого паркану звільнив частину вулиці та демонтував паркан і ворота на землі комунальної власності площею 0,0434 га, що перебуває в охоронній зоні лінії електропередачі. Про це стало відомо, у середу, 4 лютого, на сторінці «Львів.Містобудування».

Фахівці зазначають: при вивченні документів зʼясували, що порушення зафіксували ще у 2007 році. Двоє місцевих господарів встановили паркан, який майже удвічі звузив проїзну частину, ускладнивши рух транспорту, особливо спецтехніки. Власники паркану стверджували, що мають дозволи від тодішніх депутатів, проте кадастрові дані та технічне фіксування земельної ділянки сертифікованими геодезистами підтвердили: земля є комунальною.

Львівська обласна державна земельна інспекція притягувала порушників до адміністративної відповідальності та видавала приписи про звільнення земельних ділянок. Оскільки порушення стосувалося також земель в охоронній зоні лінії електропередачі 110 кВ і мало ознаки кримінального правопорушення, матеріали обстеження скерували до поліції, де зареєстрували кримінальне провадження. Зараз вулиця Барвінського доступна для мешканців громади.