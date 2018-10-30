У Мінкульті призначили службове розслідування через звинувачення чиновників у корупції

Переможці конкурсу «Малі міста - великі враження» заявили про вимоги хабара

Міністерство культури відсторонило від роботи заступника директора Українського центру культурних досліджень Євгенія Ковальського та призначило щодо нього службове розслідування. Також службове розслідування стосується й директорки УЦКД Ірини Френкель. Про це розповіла Громадському радіо речниця Міністерства культури України Юлія Даценко.

«Зараз проводиться службове розслідування. Заступника директора Центру культурних досліджень Євгена Ковальського відсторонять, і можливо навіть звільнять», - заявила Даценко. Вона зазначила, що службове розслідування проводять щодо Євгена Ковальського та Ірини Френкель.

Причиною цього стала заява одних із переможців конкурсу «Малі міста - великі враження», який проводив УЦКД. Так, менеджерка фестивалю кіно та урбаністики «86», який мав отримати 500 тис. грн на реалізацію проекту, Надія Парфан, повідомила, що заступник директор Центру просив 30 тис. грн на «відрядження для працівників УЦКД» для моніторингу фестивалю.

«Під час однієї з них зустрічей 25 квітня 2018 року Ковальський Є.М. вимагав, щоб ми вкотре переробили ним же затверджений кошторис. Цього разу він пропонував зменшити загальну суму з обіцяних 500 000 грн до 470 000 грн. На «залишкові» 30 000 грн Ковальський збирався оформити договір з невідомим підрядником, який не надавав послуг фестивалю. Чиновник говорив, що за ці гроші планує «компенсувати послуги з адміністрування проекту». На нашу думку, шляхом залучення фіктивної юридичної особи, яка не має жодного стосунку до організації події, Ковальський намагався отримати відкат», - йдеться в офіційній заяві, яку розповсюдив фестиваль «86», що відбувається у місті Славутич.

«Вперше за нашу історію ми зіткнулися з настільки непрозорою процедурою надходження коштів і радянською моделлю адміністративного приниження, недовірою, сваволею та безкарністю держслужбовців. Найбільшим шоком для нашої команди стала ситуація, яку ми розцінюємо як спробу держслужбовця отримати відкат», - обурені менеджери.

Парфан також заявила, що про поведінку Ковальського була повідомлена Френкель, але та ніяк на це не відреагувала. У коментарі Lb.ua Ковальський повідомив, що «звинувачення у вимаганні хабара виглядають як спроба тиску, щоб не виконувати зазначені вимоги щодо звітності. На жаль, деякі культурні менеджери розуміють державне фінансування як гроші, з якими вони можуть робити все що хочуть».

Цього року на конкурс «Малі міста - великі враження» витратили трохи більш ніж 4 млн грн. За заявою голови УЦКД Ірини Френкель, на наступний рік бюджет конкурсу планують збільшити до 50 млн грн. Всього у конкурсі перемогли сім проектів: «Культурний хакатон» (Шарівка, Харківська область), фестивалі «86» (Славутич, Київська область), «Чайковський Fest» (Тростянець, Сумська область), «Дунайські гостини» (Вилкове, Одеська область), проект «Рєпінський пленер» (Чугуїв, Харківська область), театральний фестиваль у Гадячі та проект «Культурний барбакан» (Острог, Рівненська область).

Організатори фестивалю «86» заявляють, що «з корупційними пропозиціями стикалися й інші переможці конкурсу «Малі міста — великі враження». Проте фінансова залежність від УЦКД та незакриті борги перед підрядниками стримують їх від оприлюднення цього досвіду». Також вони наголосили, що, на їх думку, «2018 рік був пілотним не лише для конкурсу, а й для відпрацювання корупційної схеми, яка наступного року масштабується у 10 разів».