Крістофер Лі помер у у 2015 році

У фентезійному мультфільмі «Володар перснів: Війна Рогіримів» Саруман розмовлятиме голосом Крістофера Лі, актора, який грав персонажа у фільмах Пітера Джексона.

Як зазначає продюсерка мультфільму Філліпа Боєнс, це рішення було прийнято на основі листа актора, надісланого перед смертю у 2015 році, а також після перемовин з дружиною Лі Біргіт Кронке (вона померла на початку 2024 року). Спроби відшукати нового актора з голосом, подібним до оригінального звучання Сарумана, не були успішними, повідомляє ITC.

«Кронке сказала, що насправді сер Крістофер хотів би цього», – запевняє Боєнс.

«Тож ми зайшли в його записи, прослухали голос – він не просто записував репліки, а й розмовляв з нами під час процесу», – додала вона.

За даними Gizmodo у «Володар перснів: Війна Рогіримів» використають повтори деяких рядків Лі з фільму «Гобіт: Битва п’яти воїнств», зокрема й той, де Саруман запитує Ґаладріель, чи не потрібна їй допомога під час їхньої зустрічі з Некромантом в Дол-Ґулдурі.

Щодо інших оригінальних персонажів, то вже відомо, що Міранда Отто також повернеться до ролі Еовін, як «частина механізму оповіді».

Дія анімаційного фільму «Володар перснів: Війна Рогіримів» відбувається за 183 роки до подій стрічки «Володар перснів: Дві вежі» та розповідає історію Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогану, на якого нападає Вулф, безжальний володар Дунланду, що прагне помститися за смерть свого батька.

Прем’єра мультфільму в Україні запланована на 5 грудня 2024 року.