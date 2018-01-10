У музеї-садибі родини Антоничів на Львівщині покажуть унікальні вишиті ікони

Ікона із серії «Лемківське Різдво»

У неділю, 14 січня, у філії Львівського музею історії релігії – у Музеї-садибі родини Антоничів, що у селі Бортятин Мостиського району, народна майстриня Марта Кулинич-Новицька представить виставку «Про Тебе, добрий Боже, мріє кожне людське серце». Про це інформує «Львівська газета».

В експозиції – 22 картини на релігійну тематику, вишиті гладдю. Серед презентованого, зокрема, «Богородиця Неустанної Помочі», «Ісус Христос стукає у двері», а також роботи із циклу «Богородиця в українських шатах»: гуцульська, тернопільська, лемківські.

Лемківська мадонна (із серії «Богородиця в українських шатах»)

Марта Кулинич-Новицька – учасниця Творчого об′єднання самодіяльних художників та народних майстрів при обласному центрі народної творчості. Музикознавець за фахом, вона працює у дитячій музичній школі. Вільний час вже майже два десятки років присвячує художній вишивці. У доробку майстрині – вишиті ікони за творами відомих українських художників, власні композиції на релігійну тематику, а також рушники та сорочки, у яких вона відроджує традиції народного орнаменту.

Художнє бачення Марти Кулинич-Новицької виявляється у майстерній організації композиції та колористичній вишуканості творів. Досконало володіє технікою гладевого шва. Автор кількох персональних та учасниця багатьох колективних виставок. Її твори зберігаються у приватних і музейних колекціях і в Україні, і за її межами.