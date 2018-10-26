У Німеччині невдовзі закриють останній у Європі завод з виробництва комп'ютерів

Через перенесення виробництва до Азії робочі місця втратять 1500 працівників

ЕкономікаКатерина Чурилова, 26 жовтня10800

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У Німеччині невдовзі закриють останній у Європі завод з виробництва комп'ютерів
фото ілюстративне
У ФРН закриють завод компанії Fujitsu

Останній завод у Європі, що виготовляє ноутбуки та настільні комп'ютери, закриють у 2020 році. Закриття заводу японської компанії Fujitsu в німецькому місті Аугсбург «торкнеться 1500 працівників», повідомив речник Fujitsu у п'ятницю, 26 жовтня, інформує Deutsche Welle.

Також під загрозою опиняться 300 робочих місць у пов'язаних із заводом компаніях Німеччини. Відділи розробки, збирання та логістики переїдуть до Японії. Наразі між менеджментом компанії і працівниками тривають перемовини щодо подальшої долі працівників, які втратять роботу внаслідок закриття заводу.

Представники Fujitsu повідомили, що завод у Аугсбурзі, який займався виробництвом ноутбуків та пристроїв для зберігання інформації, є останнім заводом такого штибу в усій Європі. Нині у царині виробництва комп'ютерів домінують азійські фірми: Acer та Asus з Тайваню, Lenovo з Китаю, Samsung і LG з Південної Кореї. Конкуренцію їм складають лише три великі американські гіганти комп'ютерної індустрії: Apple, Dell та HP.

Наразі продажі класичних настільних персональних комп'ютерів із клавіатурою стрімко падають. Покупці нині надають перевагу планшетам та мобільним пристроям.

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