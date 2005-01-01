У Німеччині щоденник Анни Франк видали у вигляді коміксу

Графічну новелу «Щоденника» ізраїльські автори оформили у стилі 1930-х років

Відомий щоденник єврейської дівчинки Анни Франк, яка стала жертвою Голокосту, вперше покладено в основу коміксу. Про це повідомляє DW.

Графічна новела вийшла у франкфуртському видавництві S. Fischer. Як уточнюється на його сайті, комікс «Щоденник Анни Франк» став єдиною у своєму роді комбінацією, що об'єднала оригінальний авторський текст і вигадані діалоги, забезпечені виразними і водночас делікатно виконаними ілюстраціями Арі Фольмана і Давида Полонського.

Графічну новелу «Щоденника» ізраїльські автори оформили у стилі 1930-х років, а точніше - у стилі сатиричного тижневика «Симпліцисимус», що того часу видавався в Мюнхені. Ідея полягала в тому, щоб за своїм стилем картинки були максимально наближені до коміксів, опублікованих за життя Анни Франк.

Персонажі новели постають не як в'язні камери смертників, а як мирні люди, що кохають своїх близьких, насолоджуються скромними радощами життя і товариством один одного. З коміксу можна дізнатися, як вони жили, чим захоплювалися, як спілкувалися, як жартували, які повсякденні проблеми вирішували. Читачеві пропонується зануритися в їхній світ, ближче познайомитися з дівчинкою Анною Франк, яка вирізнялася веселою вдачею.

Анна Франк народилася у Франкфурті-на-Майні в 1929 році. У 1933 році, з приходом до влади в Німеччині націонал-соціалістів, її родина була змушена тікати до Амстердама.

Але в 1940 році нацистська Німеччина напала на Нідерланди та окупувала цю країну. Почалися арешти євреїв, яких депортували в концтабори. З 1942 року родина Франк переховувалася в задній частині будинку на набережній Прінсенграхт, де розташовувався склад фірми, якою керував батько Анни Франк. Але в серпні 1944 року на євреїв, які переховувалися в будівлі, донесли. Їх схопили і пізніше відправлені до Освенцима. Анна Франк і її сестра Маргот померли від висипного тифу в березні 1945 року. На той момент вони перебували в концтаборі Берген-Бельзен.