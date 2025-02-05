У Палаці мистецтв при світлі тисячі свічок пролунають мелодії з романтичних фільмів
Подія занурить усіх присутніх у затишну атмосферу
9 лютого всіх львів'ян та гостей міста запрошують на концерти у Палаці Мистецтв. При світлі тисячі свічок там прозвучать композиції з найвідоміших романтичних фільмів у виконанні струнного квартету. Початок – о 16.00 та 18.30.
Свічки створять казкову атмосферу
Ця подія обіцяє стати справжнім святом для душі, занурюючи вас у затишну атмосферу.
«Уявіть собі: м’яке мерехтіння свічок, що створює тепле світло, яке огортає кожен куточок залу, зливається з музикою в єдине ціле. Кожна нота, кожен акорд звучить особливо, підкреслюючи красу моменту», – розповіли організатори.
На глядачів чекає незабутнє дійство
У програмі концерту прозвучать наживо відомі мелодії з романтичних кінофільмів: «Титанік», «Ла Ла Ленд», «Тілоохоронець», «Привид», «Сніданок у Тіффані» та багато інших.
Проведіть цей незабутній час, насолоджуючись чарівною музикою та теплою, камерною атмосферою!
Квитки можна придбати за посиланням.