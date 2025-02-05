Концерт відбудеться при світлі тисячі свічок

9 лютого всіх львів'ян та гостей міста запрошують на концерти у Палаці Мистецтв. При світлі тисячі свічок там прозвучать композиції з найвідоміших романтичних фільмів у виконанні струнного квартету. Початок – о 16.00 та 18.30.

Свічки створять казкову атмосферу

Ця подія обіцяє стати справжнім святом для душі, занурюючи вас у затишну атмосферу.

«Уявіть собі: м’яке мерехтіння свічок, що створює тепле світло, яке огортає кожен куточок залу, зливається з музикою в єдине ціле. Кожна нота, кожен акорд звучить особливо, підкреслюючи красу моменту», – розповіли організатори.

На глядачів чекає незабутнє дійство

У програмі концерту прозвучать наживо відомі мелодії з романтичних кінофільмів: «Титанік», «Ла Ла Ленд», «Тілоохоронець», «Привид», «Сніданок у Тіффані» та багато інших.

Проведіть цей незабутній час, насолоджуючись чарівною музикою та теплою, камерною атмосферою!

Квитки можна придбати за посиланням.