У пащі акули

У центрі Львова на вул. Дудаєва влітку відкрили унікальний музей. Тут можна і треба торкатись до експонатів, а емоції та фантазія відвідувачів заміняють екскурсоводів. У цьому музеї ви зможете спробувати вибратися з пащі акули, стати частиною картини ван Гога чи навіть застрибнути на спину людині-павуку.

ZAXID.NET відвідав єдиний у Львові музей фотоілюзії та розповідає своїм читачам про найцікавіші локації, які можна там побачити, та секрети, які зроблять ваші фото вражаючими.

Цим текстом ZAXID.NET продовжує проект «Пішли в музей!», у рамках якого щовихідних публікуватиме тексти про музейні скарби, які лежать у нас перед носом, але ми їх часто не помічаємо.

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Натрапивши на фото з музею фотоілюзій складається враження, що люди, які їх публікують, побували за кордоном. У Америці, Японії, Еміратах такі музеї притягують любителів нестандартних фото. Люди, використовуючи декорації музеїв, можуть зробити фото у польоті, стати частиною відомих картин, приборкувати диких тварин. Найважливіше – це увімкнути фантазію.

Однак, щоб відвідати такий музей, не обов’язково їхати за кордон. Влітку у центрі Львова відкрили музей оптичних ілюзій. Тут є 16 різних локацій, кожна з яких є різною за формою, стилем та емоціями, які має відчути людина, фотографуючись там.

На початку відвідувачів зустрічає людина-павук. Однак перед відвідувачами локація зображена у перевернутому вигляді. Адміністратор та фотограф, які зустрічають людей, пояснюють усі секрети того, як за допомогою фото створити ефект оптичної ілюзії. Для цього важливо вибрати правильний ракурс та висоту.

Дівчинка фотографується з людиною-павуком

До прикладу, щоб у відвідувачів вийшло фото, наче вони сидять на спині у людини-павука на стелі вагону метро, потрібно робити знімок з певного ракурсу.

На підлозі біля кожної локації є наліпки, які позначають висоту та місце, звідки треба робити фото

Біля кожної локації на стіні висять приклади оптичних ілюзій, які можна створити, використовуючи вказівники. На підлозі біля кожної локації є позначка, з якої відстані та з якого ракурсу треба робити фото, щоб вийшов 3D ефект. На цих позначках також вказана приблизна висота, на якій треба фотографувати.

Люди позують на локації з акулою (фото з сайту музею фотоілюзій)

Відвідувач також може стати частиною однієї з найвідоміших картин Вінсента ван Гог «Зоряна ніч», залізти у гігантську банку з-під згущеного молока, снігову кулю та ін.

У музей часто приходять сімейні пари з дітьми, вони полюбляють робити парні фото на локації з дзеркалом. З одного боку на крісло сідає, наприклад, донька, а по іншому боці дзеркала сидить її мати.

Складається враження, що мати бачить себе дитиною, а донька дорослою. Однак це лише одна з ідей, як можна використовувати цю локації. Також фотографуватись на цій локації люблять друзі.

На одній з локацій вас також зустріне панда, що сидить на бамбукових палицях. Ви можете створити оптичну ілюзію та зробити фото з твариною, залізши на одну з бамбукових палиць.

Використовуючи підказки та поради персоналу, можна створити фото з ефектом оптичної ілюзії

Дивитись на локації цього музею треба через призму фотоапарату чи телефону, адже камера створює ефект оптичної ілюзії, який часом не вдається побачити очима.

Дивитись на локації музею треба через призму фотоапарату

Кімнату Еймса можна побачити практичну у будь-якому музеї оптичних ілюзій за кордоном. Це приміщення неправильної форми, яке у першій половині ХХ ст. спроектував американський офтальмолог Альберт Еймс.

Якщо у кімнату Еймса заходить двоє людей, то одна здаватиметься більшою за іншу

З першого погляду кімната Еймса має вигляд звичайної кімнати: підлога, задня стінка та дві бокові стіни. Однак справжня форма кімнати трапецієвидна: нахилені стіни, стеля та підлога, а один з кутів кімнати розташований набагато ближче до спостерігача, ніж інший.

Якщо у цю кімнату, наприклад, заходять двоє дорослих людей, то одна здаватиметься набагато нижчою за іншу. Такий ефект оптичної ілюзії можна отримати, якщо сфотографувати їх з правильного ракурсу.

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Графік роботи: музей фотоілюзій розташований на вул. Дудаєва, 14 та працює щодня з 11:00 до 20:00.

Вартість: вхідний квиток для однієї людини коштує 150 грн (при реєстрації на сайті музею 100 грн), за додаткову оплату відвідувачі можуть також замовити професійну зйомку у музеї.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET