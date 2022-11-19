Ірина Ширіна із донькою Дарією у ґданській клініці

У місті Ґданськ, на півночі Польщі, прооперували семирічну українку Дарію Ширіну, яка страждала рідкісною генетичною хворобою – синдромом Ундіни, повідомляє Polsat.

Хвороба, яка трапляється раз на 200 тисяч випадків, виявляється у тому, що мозок дитини забуває про дихання під час сну, тому її доводилось підключати до апарату штучної вентиляції легень. Перебувати в Україні Дарії було небезпечно, бо через часті ракетні обстріли і вимкнення електрики був ризик того, що дівчинка задихнеться уві сні.

Відтак мати з донькою вирішила їхати з Київської області у Польщу. У ґданській клініці Коперника дівчинку обстежили і погодились провести операцію із вживлення стимулятора діафрагмального нерва. Однак грошей на операцію і на стимулятор у сім’ї не було. Потрібно було десь знайти 500 тис. злотих (4 млн грн).

У Польщі про дитину з рідкісним синдромом дізналась Fundacja Polsat – благодійний фонд однойменного польського каналу. Його керівництво організувало збірку грошей на операцію Дарії. Про дівчинку з України знімали сюжети для телебачення і за три тижні необхідна сума була зібрана.

Оперував Дарію шведський хірург Пелле Нільсон, який спеціалізується на цьому виді хірургії.

«Процедура проводиться під операційним мікроскопом. Нерв дуже малий у дорослої людини, а у дитини ще менший. До цього нерва необхідно підключити стимулятор», – зазначив хірург клініки Патрик Курландт.

Операція минула успішно, стимулятор, який живиться від батарейок, лікарі наразі не увімкнули, оскільки чекають поки у Дарії загояться рани. За місяць, прогнозують медики, апарат запрацює і дитина самостійно зможе дихати під час сну.

«Це настільки піднесена і красива робота, що хочеться плескати в долоні і стрибати до стелі», – сказав доктор Войцех Василевський з нейрохірургічного відділення лікарні імені Миколи Коперника в Ґданську.

«Ця операція була для нас недосяжною, ми навіть не мріяли про це. Це величезні витрати», – зі сльозами на очах розповіла мама 7-річної дівчинки Ірина Ширіна.

Нагадаємо, наприкінці жовтня БФ «Крила надії» оголосив терміновий збір грошей на апарат ШВЛ для 5-річної Софійки з Рівного, яка теж страждає синдромом Ундіни.