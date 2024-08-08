Українські діти з вересня 2024 року матимуть обов'язково відвідувати школи та дитсадки у Польщі

У Польщі з вересня 2024 року почнуть штрафувати українців, чиї діти не відвідуватимуть польські школи та дитячі садки. Про це у четвер, 8 серпня, повідомив польський сайт новин In Poland.

У Польщі з нового навчального року міністерство освіти запровадить обов’язкове навчання для українських дітей. Це означає, що українські діти матимуть обов’язково відвідувати школи та дитячі садки. У іншому разі батьків у судовому порядку змушуватимуть виконати ці вимоги, також у разі порушення на українців накладатимуть штраф – 100 злотих.

Зазначається, що наразі до польської системи освіти залучено 134 тис. українських дітей. Прогнозується, що з вересня дошкільну та середню освіту у Польщі отримуватимуть ще 80 тис. українських дітей.

Зазначимо, що станом на травень 2024 року у Польщі, за інформацією тодішнього посла України в Польщі Василя Зварича, перебувало приблизно 700 тис. українців, які прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Сейм Польщі 15 травня, схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям, які опинилися у цій країні через російське вторгнення. Зокрема, з наступного року виплати «800 плюс» (800 злотих на місяць на одну дитину) будуть прив'язані до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.