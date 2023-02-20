Телеканал викупив права на «Слугу народу» 2021 року

Польський телеканал Polsat випустить свою адаптовану версію українського серіалу «Слуга народу». Прем'єру планують на 4 березня. Про запуск серіалу у неділю, 19 лютого, повідомила прес-служба телеканалу.

Polsat викупив права на зйомку польського «Слуги народу» у 2021 році. Історія повторюватиме сюжет серіалу, в якому знявся президент Володимир Зеленський. У польській адаптації президентом стане вчитель історії Іґнацій Конечний, якого зіграв Марцін Гицнар. За словами автора, сюжет серіалу залишиться максимально наближеним до оригіналу.

«Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи буде так з Марціном Гицнаром? Ніхто цього не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок та цікавих роздумів про політику», – повідомила прес-служба телеканалу Polsat.