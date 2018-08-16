У радіоефірі у ролі ведучого зазвучить голос Андрія Кузьменка – Скрябіна

Радіоефіри з Кузьмою знову стануть реальністю. До 50-річчя від народження Андрія Кузьменка вже цієї п’ятниці, 17 серпня, друзі музиканта обіцяють вкотре запустити його власне радіо в Інтернеті.

Для інтернет-радіо, яке Кузьма зашифрував в абревіатурі Супер Радіо Андрія КузьменкА, друзі написали сайт. Цілодобово там мають звучати пісні, колись відібрані ще самим Кузьмою – а їх близько 10 000.

Обіцяють випускати в ефір і ним задумані рубрики. Це польська музика, хіт-парад панкової музики та пісні в стилі нью-вейв. Звучатимуть і підводки до радіорубрик, які Кузьма записав за життя, і яких ніхто ще не чув. А також раз на тиждень в ефір «виходитиме» сам Андрій. Це будуть записи програм «Слухоманії», начитаних Скрябіним, які виходили в ефір ще 15 років тому.

Нагадаємо, ідея радіо з’явилася у Кузьми ще у 2014-му, коли він повертався з концерту в Харкові.

«Мені дуже шкода, що Андрій не дожив до цих радійних квот. Тому що його дуже напрягала ситуація на радіо. Він міг на заправці вийти, до прикладу, навіть у Львові, і спитати: «Чого у вас москальська попса лабає?!» А йому такі: «А чо?». Він їм : «АТО. В сенсі, війна! Попри те, далі музика фігова», – поділилася спогадами координаторка фан-груп музиканта Ірина Ткач.