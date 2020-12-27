Колізей є найбільшим амфітеатром Стародавнього Риму

У Колізеї в Римі відбувся запуск дев’ятого за останній рік українського аудіогіда. Як повідомили у прес-службі президента, запуск аудіогіда є частиною проекту першої леді України Олени Зеленської.

Як розповіли у відомстві, проект покликаний поширювати українську мову в світі.

«Вперше ідея впровадження україномовних аудіогідів з'явилася в мене у Берліні під час автобусної екскурсії містом. Насправді, це було вперше, коли в переліку можливих мов я побачила українську», – розповіла Олена Зеленська.

«Голосом» аудіогіда став український актор дубляжу Юрій Сосков.

відео Офісу президента

Перша леді країни також повідомила, що наступного року україномовні аудіогіди запрацюють у лондонському Тауері, Версальському палаці, Національному природознавчому музеї в Берліні, музейному комплексі Ватикану, Меморіальному комплексі історії Голокосту – Яд Вашемі, Державному музеї мистецтв імені Ігоря Савицького в Узбекистані.

Проект створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу було започатковано у 2018 році. Пілотним став запуск аудіогідів у Національному музеї у Варшаві.

У серпні 2019-го до проекту долучився Варшавський музей польських євреїв POLIN, а також віденський Бельведер у рамках реалізації програми двостороннього року культури Україна-Австрія 2019. Наступною країною, де буде впроваджена ініціатива, має стани Німеччина.

«Українські аудіогіди у провідних музеях світу – довгострокова програмна ініціатива Українського інституту, яка передбачає впровадження системи аудіогідів українською. Проєкт здійснюється з метою популяризації української мови та культури в світі та реалізується спільно з дипломатичними установами України за кордоном», – йдеться на сайті Українського інституту.

Український інститут – це державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут був заснований Кабінетом міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління Міністерства закордонних справ.

Як інформував ZAXID.NET, раніше в ОП повідомляли про запуск україномовного аудіогіда в Музеї історії мистецтв у Відні. Також україномовні аудіогіди є в галереї Альбертіна у Відні, у Національному музеї килима в місті Баку та в Латвійському національному художньому музеї у Ризі.

На початку листопада 2019 року україномовний аудіогід запрацював у віденському палаці-музеї Бельведер, що представляє твори від Середньовіччя до сьогодення. Також українській аудіогіди вже працюють у Національному музеї та у Музеї польських євреїв у Варшаві.

До слова, Колізей є найбільшим амфітеатром Стародавнього Риму, який був побудований у І ст. н. е. За кількістю відвідувачів Колізей посідає перше місце у світі серед усіх культурних пам’яток – місткістю понад 50 тис. осіб. Його будівництво велося впродовж восьми років як колективне спорудження імператорів династії Флавіїв.